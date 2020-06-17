去年上水老翁中磚亡警方發相通緝14人　屯門大興基地案15人再被捕

就去年11月，70歲男子羅長清在上水北區大會堂對開被磚塊擊中身亡事件，今日（17日）警方發相通緝14名涉案男女，並稱早前懸紅80萬元緝兇，至今依然有效，呼籲知情人士向警方提供資訊；另外去年10月日屯門受不明氣體侵襲後，有示威者到大興行動基地抗議，當日40男12女被捕後踢保，警方今日（17日）再次拘捕當中15人，並控告非法集結罪，案件將於6月29日於粉嶺裁判法院提堂。

新界北總區反三合會行動組高級督察黃耀明、新界北總區重案組總督察溫景亨。（鄧詠中攝）

去年上水老翁中磚亡，警方發相通緝14人：

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去年上水七旬清潔工中磚亡 警發14張相通緝兇

去年11月13日上午，70歲男子羅長清在上水北區大會堂對開馬路，被人用硬物擊中頭部受傷，翌日不治。早前警方拘捕及落案控告兩名16歲及17歲男子共3項罪名，包括「謀殺」、「蓄意傷人」及「暴動罪」。

至今日（17日）警方指該兩名被捕男子，事發前曾與14名不知名人士參與非法集結，警方今日發放14張可疑人士照片，呼籲知情人士向警方提供資訊，並稱早前懸紅80萬元緝兇，至今依然有效，知情者可致電3661-3348或5715-7626與警方聯絡。

屯門大興基地案警再拉15人 合共再拘23人

另外，去年10月28日屯門出現不明氣體，有網民質疑是警方大興行動基地氣體洩漏，號召巿民10月30日到大興行動基地抗議，要求警方交代事件。當日有示威者在警署附近堵路及破壞設施，警方行動中共拘捕40男12女，被捕人介乎14歲至43歲，其後他們因拒絕警方保釋安排（俗稱「踢保」）獲釋。今年4月警方將踢保的8名人士再次拘捕。

今日（17日）警方召開記者會交代案件進展，新界北總區重案組總督察溫景亨表示，警方今日再次拘捕踢保的15人，包括13男2女（介乎14歲至38歲），當中有11人為中學生及大學生，他們被控非法集結罪，將於6月29日於粉嶺裁判法院提堂。溫景亨續指，連同早前拘捕行動，目前一共再次拘捕23人，當中有18人被加控非法集結時使用蒙面物品。溫重申，警方一旦有足夠證據，會再對違法人士作出拘捕及起訴行動。