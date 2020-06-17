觀塘凱匯地盤起火濃煙席捲半空　消防出動煙帽隊營救

今（17日）晚上6時43分，觀塘裕民坊凱匯地盤突然冒煙起火，大量濃煙席捲半空，多人見狀報案。消防派出多輛消防車，出動1隊煙帽隊，及開了1條消防喉灌救。現場消息指，地盤火已被撲熄，初步無人受傷，搜救仍在進行當中。救護車在現場戒備。

凱匯為信置（083）、華置（127）及市區重建局合作的觀塘裕民坊重建項目，由4幢物業組成，分兩期發展，共提供約1999伙單位。