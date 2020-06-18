陸羽茶室94歲股東半山豪宅失竊　80萬戒指手錶不翼而飛

半山堅尼地道豪宅怡廬今午發生離奇失竊案，戶主報警。今日（18日）下午2時許，警方接獲上址94歲男戶主朋友報案，指單位內價值數十萬的5隻戒指及1隻手錶不翼而飛，疑有別情報警，警方初步調查，單位內門窗無被撬毀，單位亦無明顯搜掠痕跡。案件暫列盜竊，交由中區警區刑事調查隊第2隊跟進，暫未有人被捕。 消息指，年屆九旬男戶主獨居上址，並僱有兩名家傭及兩名看護，今日發現單位疑失竊後由朋友協助報警。據了解，男戶主為陸羽茶室股東之一盧玉樑，翻查土地註冊處資料，失竊單位70年代起由盧玉樑持有。

陸羽茶室創立於1933年，早期設舖於中環永吉街6號，至 1975年遷至士丹利街現址，當時20多名經常到陸羽茶室聚腳的富豪茶客「夾股」並一直營運至今，包括已故富商何添及霍英東。

今午曾與朋友到茶室

《香港01》記者到陸羽茶室了解，一名部長表示茶室有多名股東，其中盧平日並不會處理茶室業務，只會間中前來飲茶，但未見過盧家人或看護陪同，前來時亦是與朋友應酬居多，因此對其背景亦不太了解。該部長又指盧因年事已高，雙腳亦行動不便需要坐輪椅，近年已甚少到茶室，惟指盧於今日下午曾與朋友前來茶室，但並沒有交代是否家中失竊。

據了解男戶主為陸羽茶室股東之一，部長表示他今午曾與朋友到茶室。（陳浩然攝）