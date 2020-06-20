德貞女子中學疑爆欺凌　13歲女遭同窗鐵蓋打頭　校方：家長已報警

德貞女子中學疑爆出學生欺凌事件。近日網上流傳片段，一名身穿印有「TCGSS」字樣外套的短髮女學生，在後樓梯至少兩名身穿校服的同學，以消防滅火沙筒蓋，襲擊手臂及頭部，有人更一度聲言要求受害人食沙。據資料顯示「TCGSS」為德貞女子中學英文縮寫。校方回應《香港01》查詢指，家長已就事件報警，校方不便透露詳情，並指學校已成立危機處理小組跟進。

德貞女子中學爆出學生欺凌事件，近日網上流傳片段，一名身穿印有「TCGSS」字樣外套的短髮女學生，在後樓梯至少兩名身穿校服的同學以消防滅火沙筒蓋，襲擊手臂及頭部。（陳諾希攝）

據網上片段顯示，女受害人跪在地上，書包置於一旁。旁邊有一個打開了的消防滅火沙筒，其中一名施襲者手持沙筒蓋，先向手臂襲擊4次，另一人指示她打頭，於是施襲者向受害人頭部襲擊2下。有人之後笑說：「X佢老X，嘥晒啲沙，完成我一個心願，倒入個口度。」

德貞女子中學行政主任蒙女士回應《香港01》指，昨晚（19日）起學校官網電郵，陸續收到舊生或市民傳送相關片段，校方成立危機處理小組跟進，而家長已就事件報警，由於事件交由警方處理中，校方亦「唔可以講太多。」

警方今日（20日）凌晨零時接獲女童父親報案，指其13歲姓李女兒於6月16日在長沙灣深旺道100號海麗商場一梯間懷疑被1名女子以硬物襲擊，他發現女兒受傷後報案。警員經初步調查，案件暫列襲擊致造成實際身體傷害（AOABH），交由深水埗警區刑事調查隊第7隊跟進。女童頭、手受傷，清醒被送往明愛醫院治理。