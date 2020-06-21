警葵涌查火警揭2男子危站棚架　狡辯爆竊掩藏大麻種植場被捕

今（21日），警方在葵涌華星街8號華達工業中心B座拘捕2名持「行街紙」的越南籍男子，涉嫌栽植大麻植物及襲警。行動中，警方在一單位內檢獲134棵大麻，1批大麻種植工具以及照明裝置等。

2名毒販昨晚一度站在12樓1單位外的棚架上，向警員訛稱進行爆竊。（林振華攝）

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警方稱，昨（20日）晚上約6時30分，新界南衝鋒隊警員接報在葵涌華星街8號華達工業中心B座12樓處理1宗因電線短路引發的火警，其間大廈1單位有租客向警員表示，發現2名男子站在其單位外的棚架上形跡可疑，警員遂勸喻並制服2人。在調查期間，其中1名男子懷疑用手襲擊1名男警長的胸口涉嫌襲警。2名被制服的男子曾聲稱當時正在大廈1單位進行爆竊，惟警員對2人口供存疑，案件交由葵青刑事調查隊跟進。

葵青警區重案組第一隊偵緝高級督察張家穎呼籲，種植大麻為嚴重罪行，一經定罪，可罰款10萬元和 監禁15年，巿民切勿以身試法。（林振華攝）

經深入調查後，警方發現棚架並不能連接2名男子聲稱進行爆竊的單位，人員遂揭破他們當時正在另1單位種植大麻。今（21日），警向法庭申請搜查令進入單位後發現，單位內有大量大麻，市值仍有待點算。據警方了解，該個被利用作大麻種植場的單位，於去年9個已被租用，相信大麻種植場已運作9個月。行動中，警方拘捕2名持「行街紙」的越南籍男子，年齡分別25歲和33歲，共檢獲134棵大麻，1批大麻種植工具以及照明裝置等。

葵青警區重案組第一隊偵緝高級督察張家穎呼籲，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如栽植任何大麻屬植物或鴉片罌粟，一經定罪，最高可被判處罰款10萬元及監禁15年，巿民切勿以身試法。