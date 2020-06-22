社總號召聲援劉家棟　荔枝角收押所外百人聚集　警舉藍旗警告散去

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註冊社工劉家棟被控阻差辦工，被法庭判罪成即時入獄一年，被拒保釋，等候明日高等法院上訴。香港社會工作者總工會（社總）認為判罰過重，今（22日）晚上7時半起，在荔枝角收押所外發起聲援活動，分享劉家棟的最新狀況，以及預告社工反抗行動。他們亦會在晚上8時，向天舉起「社工註冊證」，以示對被捕社工的支持。
【20:41】社總成員指今日的聲援活動已到尾聲，現場人士陸續散去。活動最高峰約有近200人出席。
【20:32】社總成員在收押所對開安全島繼續開咪聲援，呼籲現場同工舉起「社工註冊證」，隨即有聚集人士高舉證件，在場人士高呼「撐家棟」、「撐社工」。社總成員亦呼籲同工明日到高院支持家棟。
【20:08】警方在行人路設封鎖線，要求記者在採訪區採訪，約百人在對面行人路聚集，不斷高叫口號。10多分鐘後，警方離開及登上警車。
【19:50】復興運動成員表示，法庭判決嚴重，家棟本身亦想像不到。他指，事發當日社工進行人道支援工作，批評法庭漠視社工守護公義、守護弱勢的原則。現場有部分參與集會人士散去，警方一度舉起藍旗。
【19:48】警方在對面行人路開咪警告，指今晚的活動屬於未經批准集結，要求現場人士離開。社總指今日是流水式活動，聚集人士可以移動，又指大家自行衡量風險。
【19:39】社總表示，劉家棟本來沒有預計會入獄，故著家人毋須擔心，未料到判刑嚴重，未有機會與家人再見面交代情況。家棟希望明日上訴成功，好讓他與家人交代事件。
【19:30】現場約有80人聚集。