社總號召聲援劉家棟　荔枝角收押所外百人聚集　警舉藍旗警告散去

註冊社工劉家棟被控阻差辦工，被法庭判罪成即時入獄一年，被拒保釋，等候明日高等法院上訴。香港社會工作者總工會（社總）認為判罰過重，今（22日）晚上7時半起，在荔枝角收押所外發起聲援活動，分享劉家棟的最新狀況，以及預告社工反抗行動。他們亦會在晚上8時，向天舉起「社工註冊證」，以示對被捕社工的支持。

【20:41】社總成員指今日的聲援活動已到尾聲，現場人士陸續散去。活動最高峰約有近200人出席。

【20:32】社總成員在收押所對開安全島繼續開咪聲援，呼籲現場同工舉起「社工註冊證」，隨即有聚集人士高舉證件，在場人士高呼「撐家棟」、「撐社工」。社總成員亦呼籲同工明日到高院支持家棟。

【20:08】警方在行人路設封鎖線，要求記者在採訪區採訪，約百人在對面行人路聚集，不斷高叫口號。10多分鐘後，警方離開及登上警車。