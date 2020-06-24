元朗男村屋當武器庫　藏562件武器包括弓弩及鐵蓮花　警埋伏拉人

邊界警區刑事部經過深入調查，懷疑有人把元朗塘頭埔村1間村屋闢作「武器庫」，昨（23日）上午9時許採取行動，派員於村屋附近埋伏，成功拘捕1名55歲、報稱在麻雀館作職的男子，涉嫌「管有違禁武器」、「無牌管有槍械」及「藏有攻擊性武器」被帶署扣查。警方涉案男子的住所搜獲526件武器，當中包括115件屬法例定明違禁武器，包括鐵蓮花、蝴蝶刀、蛋黃刀、伸縮棍、雙截棍、5把具殺傷力的弓弩、一批已開封的刀劍和高強度的雷射筆，市值約30萬元。警方相信有人在網上買賣物品平台出售該批違禁武器，目前未有資料顯示售出的武器在近日示威中有被使用，但警方會循此方向調查。

行動中，警方檢獲1把拐杖劍。（黃廸雯攝）

警方根據情報，發現有人在網上買賣物品平台出售懷疑違禁武器。邊界警區刑事部經過深入調查後，鎖定1名55歲男子。昨（23日）上午9時許，警員在元朗塘頭埔村1間目標村屋附近埋伏，成功截獲目標人物，其後在其住所村屋搜獲526件武器，當中115件屬法例定明違禁武器，包括鐵蓮花、蝴蝶刀、蛋黃刀、伸縮棍、雙截棍、5把具殺傷力的弓弩、一批已開封的刀劍和11枝高強度的雷射筆，市值約30萬元。

涉案男子報稱是麻雀館職員，經調查後，警方發現該批武器來自不同國家，大部分來自歐美，亦有購自國內。被捕男子涉嫌「管有違禁武器」、「無牌管有槍械」及「藏有攻擊性武器」，正被扣查留調查，案件交由邊界警區刑事部調查。

邊界警區刑事總督察徐嘉穎指，目前未有資料顯示售出的武器在近日示威中有被使用，但警方依然會循此方向調查。警方呼籲市民切勿以身試法，根據香港法例第238章《火氣及彈藥條例》，無牌管用控力超過6公斤以上的弓弩等，均觸犯「無牌管有槍械」，一經定罪，可罰款10萬元，判監14年。