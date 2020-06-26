李偲嫣一家三口為瑣事爭執　26歲子腳架毆繼父謝鋮浚　夫婦同送院

八鄉發生傷人案，李偲嫣一家三口車上爭執，下車後在街頭大打出手。周五（26日）凌晨3時許，據了解，「正義聯盟」主席李偲嫣一家三口在元朗吃晚飯後，駕乘私家車離開，沿八鄉路駛至近大欖轉車站青朗公路橋底時，姓劉（26歲）兒子與52歲繼父謝鋮浚，據報因瑣事問題爆發罵戰，私家車停於路中。父子二人之後下車繼續爭執，劉男盛怒下，持腳架打傷繼父謝鋮浚眼、口及手，55歲李偲嫣立即制止，三人大混戰，李偲嫣欲制止兩人不果腳部意外受傷，有途人見狀報警求助。 警員趕抵調查後，以涉嫌「傷人」將劉拘捕；受傷夫婦事後送往博愛醫院治理，元朗警區刑事調查隊正調查事件，事後車旁遺下腳架。李偲嫣事後接受電話訪問時，否認事件與金錢糾紛有關。謝鋮浚則表示自己平日與兒子甚少拗撬，家庭事宜不欲談太多。

據車輛登記紀錄，登記車主為謝鋮浚。謝鋮浚曾任香港專業進修學校副總監（國際教育），2018年5月5日與正義聯盟主席李偲嫣結婚。

李偲嫣：兒子情緒激動起爭執

李偲嫣接受電話訪問時表示，家人爭執絕對不是因為金錢糾紛。她解釋，兒子患有情緒病，事發時在車內與朋友傾電話，情緒激動。她嘗試勸喻兒子，雙方因而起爭執，丈夫見狀指斥兒子與母親說話時態度不禮貌，並著兒子一同下車，「以男人方式解決」，結果兒子施襲。

謝鋮浚接受電話訪問時則表示，自己平日與兒子甚少拗撬，家庭事宜不欲談太多，又稱自己因要到另一間醫院腦科檢查，目前未知何時能出院，出院會先往探望李偲嫣，暫未知兒子現時情況。

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