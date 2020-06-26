「三無大廈」保安差　新蒲崗唐樓月內三遇竊　警拘1無業男　

新蒲崗區內有不少唐樓，且多屬三無大廈，保安設施未如理想，有賊人窺準機會，帶備工具入屋爆竊，單單一個月便得手三次。黃大仙警區經情報分析後，今早（26日）採取拘捕行動，終拘捕1名男子，並起回部份失物。

黃大仙警區重案組第二隊督察李嘉偉（左）、黃大仙警區刑事總督察莫子威（中）、黃大仙警區情報組督察黃嘉慧（右）。（陳諾希攝）

黃大仙警區刑事總督察莫子威交代案情指，6月份新蒲崗發生3宗爆竊案。6月2日，崇齡街唐二樓1單位被人撬門入屋，偷取10800元財物；6月17日，錦榮街唐二樓1單位，有賊人從窗爬入屋，偷走500元財物；6月21日，寧遠街唐三樓單位遭人撬門入屋偷取15000元。三宗案件損失的財物包括現金、金器、電話、藥物，總值約2.7萬元。

由於遇竊的唐樓，均屬三無大廈，即無閉路電視、無保安、無大閘，而且三宗犯案手法未盡相同，故警方搜證有困難。惟黃大仙警區情報組經深入調查及情報分析，最終鎖定一名男子，懷疑他與區內三宗爆竊案有關。

今早（26日）8時半，情報組同重案組採取行動，在彩雲邨繡文樓拘捕一名40歲無業男子，以及搜出他犯案時的衣服，案件交由黃大仙警區重案組第二隊跟進，警方會調查他是否與區內其他同類爆竊案有關。該名男子被暫控入屋犯法罪，正被扣留調查。警方調查發現，該名男子有案底，他使用工具撬開門窗得手後，便會棄置。現時仍未起回金器。莫子威估計，疑犯看準新蒲崗為舊區，多三無大廈，故選擇此下手。他建議三無大廈的居民應鎖好門窗，加裝窗簾，並在門外加裝閉路電視。