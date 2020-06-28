六旬行山漢汀九石龍飛瀑游繩　失足墮10米崖底頭部重創亡

荃灣汀九石龍飛瀑發生行山人士墮崖亡意外。今午（28日）一班行山人士在元荃古道行山，走至石龍飛瀑崖頂，眾人疑利用繩索游攀崖邊山坡下山，其中一名老翁正排隊準備游繩，不慎失足墮下10多米崖底，頭部重創血流披面，友人立即報警。救護員趕赴現場，將昏迷老翁送往仁濟醫院，惟經搶救後不治。

一名老翁與友人在汀九村附近行山，期間不慎踩落引水道跌倒碌落約10米高山坡，經搶救後不治。警員帶走死者遺物。（林振華攝）

警方稱，墮崖身亡男子68歲姓陳。今晨他與12男1女友人，在大欖涌起步行山，至中午12時許，眾人走至元荃古道近汀九村的石龍飛瀑，懷疑他們走捷徑下山，前往崖下的引水道。他們利用疑是行山人士留下綁結的爬山繩索游爬而下，男事主當時正排隊輪候游繩，不慎失足自10多米高崖頂墮下，頭部重創血流披面，友人立即報警。救護員趕赴現場，將昏迷老翁送往仁濟醫院，惟經搶救後不治。

現場所見，該處10多米高陡峭山崖綁結有1條垂直白色繩索，疑是行山者自創捷徑，方便其他行山者游繩上落，卻不幸成為奪命繩。

據現場行山人士稱，經常看見遊人利用繩索上落，十分危險，並表示游繩比繞路行山快半小時。

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資深攀山教練梁念豪表示，意外地點是元荃古道近汀九村山邊，上址約10多米高，下面為汀逸路引水道。有行山人士在山坡上置有一條固定的繩索做成捷徑。梁指元荃古道本身是較易行的山徑，但今日天氣曝曬，並不太適合行山。而有有關斜坡上的「繩索捷徑」更是非常危險。首先是繩索本身並不安全，不肯定是否穩固，承受重量等，其次是現場地勢陡峭易失足，最後是游繩上落山要有技巧，如要面向山坡，以腳為重心等，這些都要經訓練才可以使用。梁提醒行山客，在山上見到「繩索捷徑」要小心慎用。