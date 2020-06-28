元朗白衣人擺撐國安法街站　母子遇襲被扯口罩拳腳毆打

元朗朗屏西鐵站連接朗屏邨及元朗廣場天橋發生衝突，一對母子疑遭白衣人打傷。傍晚時份，日前宣佈參選立法會新界西選舉的前學民思潮發言人黃子悅，及數十名支持國安法的白衣人，分別於天橋設街站。 其間兩方發生衝突，一對母子及黃子悅團隊攝影師被白衣人包圍及打傷。市民到場聲援，大批軍裝警員及防暴警員到場拉起封鎖線，場面一度混亂。警員其後帶走母子及1名白衣人等，其餘白衣人則被放行。

黃子悅團隊攝影師及採訪記者遭到被白衣人包圍。（黃子悅facebook圖片）

警方在晚上6時27分接獲報案，一名女報案人稱被毆打。有目擊者表示，下午6時許，一名男童與母親行經天橋，白衣人呼籲男童母簽署支持國安法聯署，她卻寫上侮辱字眼，遭到白衣人包圍及毆打，其子亦被打傷眼角。現場消息指，被打傷男童約11歲，同時有白衣人拍打記者鏡頭。男童母親表示，自己遭白衣人被扯甩口罩，並被打數拳及踢數下。男童疑「幫媽咪出頭」遭打傷。

其後有市民到場聲援，亦有多名區議員到場了解。警方帶走打傷男童的白衣人，其間與聲援人士發生爭執，曾發生推撞。警方其後拉起封鎖線，大批防暴警與軍裝警員增援。男童父親到場，與母子一同登上警車。立法會議員鄺俊宇到場了解情況。晚上8時半，警方撤離現場。

元朗朗屏西鐵站天橋發生衝突，一對母子被支持國安法白衣人打傷，警方一度封鎖現場，及至晩上約8時半撤退。（孔繁栩攝）

元朗朗屏西鐵站天橋發生衝突，一對母子被支持國安法白衣人打傷，警方一度封鎖現場，及至晩上約8時半撤退。（余俊亮攝）

元朗區議員張智陽則表示，下午5時許，他途經時見到支持國安法的白衣人在朗屏西鐵站對出天橋設街站及收集簽名。他離開後知悉同樣在橋上設街站的前學民思潮發言人黃子悅團隊與白衣人發生衝突，期間團隊攝影師和一名公民記者受傷。他指，警方在晚上7時前抵達及拉起封鎖線，把衝突雙方分開，其後一名攝影師、一家三口及涉嫌傷人的一名白衣人上警車，其餘白衣人被放行。