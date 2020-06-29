海豚疑迷路擱淺南丫島沙灘　獲外籍女協助送回大海

南丫島有海豚在沙灘擱淺，獲外籍人士協助送回海中。上周一（6月22日），一名外籍女子於Facebook上傳兩條片段及一張海豚擱淺沙灘的照片，事主稱，當日早上6時許，在南丫島某沙灘上發現一條海豚擱淺在沙灘，於是將海豚送回海中，並目送牠游進深海。事主透露，海豚頭上有傷口，懷疑牠的導航系統失靈。

上周一，南丫島有海豚擱淺在沙灘，獲外籍人士協助送回海中。（facebook圖片）

從片段見到，當時擱淺的海豚正在掙扎，女事主於是上前，拉著海豚尾巴，將牠送回海中，海豚回到海中時立即游走。帖文中提及，事主一直留意海豚游走路線，直至約15分鐘後牠完全離開了視線。

事主對海豚迷路及受傷感到悲傷，稱遇到海豚擱淺是一個罕見情況，當刻第一時間是想到把牠送回海中，她事後了解了拯救擱淺海豚的方法後，才意識到當刻將海豚送回大海的做法可能不是最好的，或許會減低其生存機會，她希望海豚最後能平安。

+ 2

香港海洋公園保育基金「海洋生物擱淺行動組」當日於網上見到相關帖文後，立即聯絡到事主，並前往南丫島尋找該海豚，惟未有發現。行動組建議，若市民發現海豚擱淺，在安全的情況下安靜地為海豚遮蔭，及留意其呼吸。同時應致電「1823」熱線向香港漁農自然護理署報案，讓鯨豚擱淺行動組相關人員可盡快前往跟進及協助受傷動物。