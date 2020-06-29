「港版國安法」預明日表決　6000警力高度戒備　應對7.1所有衝突

全國人大常委會昨（28日）起一連三日開會，備受關注的「港版國安法」預計明（30日）早表決，並於7.1實施。消息稱，警方暫難估計國安法通過後，民間反應如何，但已預備出動六大總區應變大隊，至少6000警力高度戒備，以應付明晚起至7.1日所有可能出現的衝突。

會展外圍架設2至3米高的大型白色及藍色水馬，警方亦會外圍拉起鐵閘，以及設立警崗。（蔡正邦攝）

今年是香港回歸23周年，7.1灣仔金紫荊廣場將如期舉行升旗儀式，惟人大常委正審議「港版國安法」，預計明早表決及於7月1日實施，屆時將為7.1增添不穩定因素，警方及運輸署今日凌晨12 時起已於灣仔北一帶封路，並在會展外圍架設2至3米高的大型白色及藍色水馬，警方亦會外圍拉起鐵閘，以及設立警崗。

6000警力高度戒備 確保升旗儀式順利舉行

據知，六大總區應變大隊的「第一梯隊」（T1）及「第二梯隊」（T2）約4000警力，將會在港島高風險地區，如政府總部、立法會及灣仔會展一帶布防、高調巡邏及候命。警員屆時會配置所有防暴裝備，水炮車及銳武裝甲車亦會奉命出動。至於「第三梯隊」（T3）約近2000警力，則會留守各大警區，以應對各區突發事件。

倘若明早人大表決國安法，7.1或是首日實施國安法。針對7.1的保安，警方7.1上午會在灣仔會展、金鐘一帶嚴密戒備，確保灣仔金紫荊廣場升旗儀式順利舉行。據知，當局尚未決定嘉賓在戶外觀看升旗儀式，抑或如去年般移師室內。

運輸署因應7.1升旗儀式，今日凌晨12 時起至 7月1日上午11 時，將會禁止所有車輛駛入灣仔北博覽道、博覽道中、博覽道東、中環及灣仔繞道通往 博覽道的唯一支路、介乎博覽道中與會議道之間的一段菲林明道、介乎中環及灣仔繞道 (東行)灣仔入口與菲林明道之間的一段龍和道(東行)。警方屆時會在上述受影響地區嚴格執法，包括重複票控及拖走違例停泊的車輛，且不會事先通知。

警方下午主力應付7.1遊行 維園至政總一帶布防

而民陣早前申請的7.1遊行，已被警方發出反對通知書，惟網絡群組仍呼籲市民在7.1上街反對國安法。警方當日下午會主力在港島維園至金鐘政總一帶布防及高調巡邏，以防有群眾集會、遊行及佔路。

會展外圍架設2至3米高的大型白色及藍色水馬，警方亦會外圍拉起鐵閘，以及設立警崗。（蔡正邦攝）