警「訓練煙」月初襲流浮山7人不適　保安局確認使用催淚煙

元朗流浮山本月1日受不明氣體吹襲，保安局回覆立法會，確認當日警方使用的「訓練煙」為催淚煙，事件中4男3女不適。 保安局表示，警察機動部隊總部當日於青山靶場進行恆常訓練，其間人員曾使用催淚煙。因應當日的風向影響，催淚煙可能被吹到流浮山一帶。

元朗流浮山本月1日疑受不明氣體侵襲，氣體刺鼻、刺眼、灼痛皮膚，多名踏單車人士感到不適，紛紛到士多買水或衝入公廁沖洗。（資料圖片）

保安局稱，為提升警務人員面對不同情況的應變能力，警隊一直會定期安排演練，以測試及強化各部門應對緊急情況的能力及協調情況。在防暴訓練中，實彈射擊和催淚煙使用屬恆常訓練。青山靶場為其中一處恆常訓練地點，警務處會繼續與相關部門和區內的居民加強溝通，將對公眾造成的不便減到最低。

保安局指，消防處當日下午2時許，接獲2宗相關報告，消防人員分別於上白泥及下白泥一帶使用氣體檢測儀進行深測，其間無發現不尋常氣味。事件中，4男3女報稱吸入不明氣味後曾感到不適，但各人拒絕送院。

保安局又指，本月2日上午曾派員到流浮山迴轉處一帶、上白泥及下白泥視察，無發現刺鼻氣體或異味。而根據監測數據，事發當日本港各區的主要污染物，包括臭氧、二氧化氮、二氧化硫及懸浮粒子，一直處於較低水平，並未出現異常變化的情況。

本月1日，警方回覆傳媒查詢表示，警察機動部隊於在青山靶場進行恆常訓練。其間人員使用的彈藥裝備均為恆常訓練所用，因風向影響，以致「訓練煙」飄向上白泥及下白泥一帶。