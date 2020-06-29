元朗白衣人襲擊母子案　警今早拘1中年漢　澄清絕無放走施襲者

元朗昨晚（28日）發生白衣人襲擊母子事件，警方被指放走施襲者，警方今日於facebook指，今早約11時在八鄉拘捕1名44歲男子，涉嫌普通襲擊，被捕人士已獲准保釋候查，須於7月下旬向警方報到，警方同時追緝另1名涉案男子。警嚴正澄清，絕無護送及放走施襲者。 同時，警方嚴厲譴責所有暴力傷害他人的行為，並呼籲受害人及其他目擊者盡快向警方提供資料，以追捕其餘施襲者。

黃子悅團隊攝影師及採訪記者遭到被白衣人包圍。（黃子悅facebook圖片）

警方表示，昨晚約6時許，兩批持不同意見的人在朗屏港鐵站B2 出口天橋上發生衝突，其間有人遇襲受傷。警方接報後迅即到場調停，但現場人士拒絕聽從警方指示，繼續擾攘。警方需要先分隔兩批人士，控制現場，避免衝突進一步升溫。

警方待現場人士稍為回復冷靜後，便立即將3名受害人及其餘涉案者帶返元朗警署，進行調查。3名受害人年齡介乎9至39歲，分別臉部受傷、右手手指受傷，以及腹部、背部和膝部位置疼痛，他們在醫院接受治療後已經出院。

經深入調查後，警方於今早約11時在八鄉拘捕1名44歲男子，涉嫌普通襲擊，被捕男子已獲准保釋候查，須於7月下旬向警方報到。

警方調查顯示，另1名涉案疑人為年約40歲男子，身高約1.75米，案發時身穿白色上衣及手持一把長雨傘。案件現列作普通襲擊及襲擊致造成實際身體傷害，由元朗警區刑事調查隊第11隊跟進調查。

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警方嚴厲譴責所有暴力傷害他人的行為，並呼籲受害人及其他目擊者盡快向警方提供資料，好讓警方能掌握案發經過及詳情，以追捕其餘涉案施襲者。警方指，一向以公平公正的態度執法，絕無徇私，對於網上有流言指控警務人員護送及放走施襲者，警方嚴正澄清絕無此事，並呼籲市民密切留意警方的消息發布，切勿輕信謠言。

事發昨日6時許，前學民思潮發言人黃子悅及支持國安法的白衣人，兩個不同政見陣營於朗屏西鐵站B2天橋設街站，其間雙方發生爭執，黃子悅指，其團隊攝影師及兩名採訪記者遇襲，根據網上片段，白衣人曾包圍1名男子，同時從後捉住其雙手。此外，一對途經母子亦曾遭白衣人包圍及襲擊。事後，攝影師與母子被帶上警車。