求職詐騙集團涉15宗案　騙取230萬元　20歲女被捕

求職詐騙集團以「搵快錢」方式呃人，網上發布「筍工」廣告，以「無需經驗」、「無需學歷」等字眼，及利用性感女性頭像吸引求職者，受害人誤信月入3萬至12萬，結果墮入騙局，被要求以個人名義貸款、提交保證金及轉移資產等，損失慘重。警方搗破涉案集團，涉及15宗案件，涉款230萬元，並拘捕一名20歲女骨幹成員，她報稱無業。案件中共8男7女被騙，年齡介乎18至37歲，包括學生、主婦、文員等。

新界北總區刑事部防止罪案辦公室總督察羅淑雯（左）、新界北總區刑事部重案組1A隊總督察關駿軒（中）、重案組1A隊高級督察曹世樑（右）交代警方搗破求職詐騙集團一案。（陳浩然攝）

新界北總區刑事部破獲搵快錢行騙集團，涉及2019年7月至2020年6月共15宗案件，每宗案件金額介乎3萬至20萬元不等，總金額為230萬元。受害人包括學生、家庭主婦、銷售員、文員、倉務員及待業人士不等。

新界北總區刑事部重案組1A隊總督察關駿軒表示，求職騙案明顯上升，今年1月至5月共有32宗，較去年同期11宗升三倍。有見及此，新界北總區刑事部作出針對性調查，包括分析同類案件犯案手法及情報收集，近日鎖定一個搵快錢行騙集團，並在今日中午在葵涌區拘捕一名20歲女子，為集團骨幹成員，曾負責接觸受害人及收取騙款。她報稱無業，持有香港身份證，涉嫌「以欺騙手段取得財產罪」被捕。

重案組1A隊高級督察曹世樑則表示，騙徒利用社交網站登招聘廣告，利用受害人「搵快錢」的心態，以「無風險」、「無需經驗」、「無需學歷」、「輕鬆月入數萬」等字眼作招徠，例如工作待遇豐厚，每月薪金3萬至12萬不等，即日現金出糧。騙徒亦聲稱公司具規模，其社交平台帳戶利用性感女性頭像作招徠，而收取騙款時由該名女性的「秘書」與受害人接洽。由於騙徒沒有實質公司存在，故很多時他們會相約受害人到公眾地方「見工」，求職者在早段時間會收取少量報酬，以延遲他們報案時間。

曹續指，行騙手法分為三種。第一種是借貸騙案，騙徒要求受害人到財務公司以個人名義申請私人貸款，訛稱他們不用償還款項，並取得部分貸款作報酬，或要求他們提交個人資料及地址證明作背景審查，然後騙徒利用以上資料作網上貸款及失聯，最終求職者負上巨額債務。

第二種是提交保證金及行政費，騙徒假扮與求職者簽工作合約，以風險為由要求他提交保證金，金額由數千元至數萬元不等，取得保證金後失聯，求職者事後發現申請的工作根本不存在。

第三種為資產轉移，騙徒以匯款為由，誘使求職者提交銀行戶口卡及密碼，之後提取求職者存款。

警方提醒，提供銀行戶口處理來歷不明的資料，有機會干犯洗黑錢的罪行，最高可判處監禁14年。

新界北情報組人員分享經驗。（陳浩然攝）

新界北情報組人員指出，部分受害人有不勞而穫的心態，或以為自己學歷高，認為自己不會被騙，即使發現自己被騙仍可以全身而退，但事實大多是他們發現被騙時已欠債纍纍，更會被騙徒威脅，最終泥足深陷。而且騙徒利用拖字訣，例如訛稱會計部人員未計好數、疫情下會計部人員在家工作等，未能依時出糧，以拖延受害人報警時間。當受害人報警，已是兩至三個月後的事，對案件印象模糊，已忘記時、地、人的細節，令調查工作困難。受害人大多在報警時才覺醒自己為何會相信騙徒的說話，結果不敢向警方說出案件詳情，影響警方破案最佳時機。

新界北總區刑事部防止罪案辦公室總督察羅淑雯提醒，切勿輕易相信招聘廣告的內容，要留意內容是否合乎求職市場需要。不要輕易交出個人財物，包括身份證及銀行卡。年輕人找暑假工時要謹慎，不要存僥倖心，多與家人朋友商量。如有疑問，可致電18222與反詐騙協調中心聯絡。