港版國安法｜直升機清晨巡直幡「熱點」　安達臣道現反國安法橫額

洋洋萬字、共66條港區國安法法律條文，於昨日深夜11時在本港刊憲，並立即實施。7月1日清晨時份，有市民在九龍安達臣道，發現山頭位置有一幡長約80呎、闊約15呎的黑色橫額。上面用白色漆寫道「國安惡法自由被壓」8個大字，而該字的方向卻是側置，似乎橫額本來是直幡，但礙於現場位置，故只好隨機應變，將其打橫掛在山頭的欄杆上。此外，附近亦有另一幡橫額，卻疑因風吹至翻轉，未能看清楚上面的字。

根據航機追蹤網站Flightradar24顯示，政府飛行服務隊1架H175獵豹直升機(尾號B-LVF)，於今日清晨5時許自香港國際機場出發，沿筆架山、獅子山、飛鵝山及魔鬼山一帶山嶺慢速低飛，期間航速約40多節至60多節，而飛行高度則只有1,600呎至2,000呎不等，而且飛行路線是於上述地點來回盤旋數次，最終在油塘上空，直接飛往會展對開的政府飛行服務隊灣仔停機坪著陸。上述地點為由2014年開始，多次掛上直幡的「熱點」，不排除是特意前往巡視。

就現場所見，該架直升機巡至安達臣道一帶時，懷疑機上有人發現橫額，直升機稍為靠近及減速，懸停了短暫時間就飛離現場，未有進一步行動。