港版國安法｜警方首次舉「紫旗」警告港獨口號　盤點警7種顏色旗

《港區國安法》昨日（30日）正式刊憲並即時生效，下午1時許已有大批市民在銅鑼灣聚集，期間有人高叫「香港獨立，唯一出路」的口號，在場警員首次舉起針對《港區國安法》的紫色旗幟，警告在場人士涉嫌煽動或教唆他人分裂國家，有可能違反《港區國安法》，如市民無視警告，警方將採取拘捕及其他執法行動。過去警方指揮官及旗手在示威現場，會因現場環境的變化、示威者的行動，舉起不同顏色的警告旗幟，至今最少已使用7種顏色的警告旗幟。

根據警方過往的做法，警方指揮官會先使用大聲公作出口頭警告，而警方旗手亦會按照指揮官的指示，因應示威現場環境的變化、示威者的行動，舉起不同顏色的警告旗幟。如現場的示威者或市民不聽從警方指示，警方則會使用武力及採取拘捕行動。

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黃旗：警告現場示威者或市民可能違反法例，或有可能會被檢控。而旗幟內容並未指出警方會使用武力。

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藍旗：針對非法集結及非法遊行，警告現場聚集的人士即時散去，如在場人士仍然集結及逗留，警方會以武力驅散及拘捕。

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橙旗（封鎖線）：警方舉起橙旗，即表示已設立封鎖線，示威者不得越過或衝擊防線。 紅旗：警告示威者不得衝擊警方設立的封鎖線或防線，如示威者使用武力，警方將以武力驅散。

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黑旗：警告示威者勿衝擊防線及即時散去，如示威者使用武力，警方將會發射催淚彈驅散及拘捕。

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橙旗：警告示威者勿衝擊防線及盡快散去，如示威者使用武力，警方將會開槍驅散。根據過往做法，警方會發射橡膠子彈、布袋彈及催淚彈，警方同時亦會作出拘捕。