屯門奪命火｜良景邨電動滑板車起火　男住戶折返拉喉救火慘被燒死

屯門良景邨發生致命火警，1名男住戶身亡。凌晨3時許，良萃樓7樓一個單位內的電動滑板車起火引致火警，單位冒出大量濃煙，更傳出爆炸聲響，居民慌忙逃生。惟火勢猛勢，起火樓層及後樓梯亦充斥濃煙，10多名居民一度被困梯間。

今（2日）凌晨3時許，消防接獲多個報案指，屯門良景邨良萃樓7樓一個單位發生火警。消防員到場後，立即登樓疏散樓上居民；同時開喉灌救，20分鐘後將火救熄。起火單位火勢猛烈，傳出陣陣爆炸聲響，濃煙更竄入後樓梯，10多名居民一度被困梯間。現場消息指，1輛放置在死者床底的電動滑板車起火引致火警。事發時男住戶與妻女及時逃出，惟男住戶打算自己拉喉救火，最後被發現昏迷倒臥在家中。

消防在起火單位發現1名陷入昏迷的男子，救護員即場進行搶救，再將他送往屯門醫院，惟最終證實傷重不治。另外有2名男子吸入濃煙不適，需送院治理。消防正調查起火原因，暫未知有無可疑。初步相信63歲姓黃死者為起火單位戶主，而1名59歲姓曾鄰居及1名58歲姓李鄰居在逃生時吸入濃煙不適。

消防聯同警員及機電工程署人員到場調查，相信單位內1輛電動滑板車起火肇禍，起火原因無可疑。死因有待驗屍後確定。警員帶走電動滑板車殘骸作證物。

毗連單位2年前曾發生奪命火

2018年1月，起火單位旁邊另一單位亦發生奪命火警，48歲姓黃女戶主身體多處燒傷死亡。而該單位於18年前亦曾發生火警，黃婦當時全身多處燒傷。

涉事單位火勢猛烈。(圖片來源：網民Shing Shing)

工程師：視線範圍內充電

愈來愈多市民購入電動滑板車代步，工程師盧覺強指，市面上有很多雜牌電動滑板車，電池安全成疑。盧續指，為滑板車充電時，應時刻保持警覺，並確保於視線範圍充電，一旦出現異樣可及時得悉，同時亦可觸摸電池，如發現電池出現過熱情況，立即中止充電以察安全。另外，電動滑板車應存放在陰涼位置，因為電池經太陽長時間照射容易損耗。

電動滑板車短路起火事件

2020年2月29日，沙田沙角邨金鶯樓1個單位，1輛電動滑板車突然短路起火，男戶主昏迷送院，7歲兒子死亡。

2015年11月30日，黃大仙彩虹邨一個單位內電動滑板車充電時，突然短路起火，現場一度冒出大量濃煙及傳爆炸聲，屋內女住戶帶同兩名子女慌忙逃生，近200名住客亦需即時疏散。



2018年內地曾發生一宗電動滑板車爆炸案，當時一輛電動滑板車於客廳內充電，惟突然冒出大量白煙，屋內一名男子立即上前欲拔走電線，其後滑板車更出現火球發生爆炸，客廳頓變煙霧彌漫，整個過程僅短短19秒，幸好屋內男子立即帶同小孩及寵物離開寓所。