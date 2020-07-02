5.24遊行｜涉銅鑼灣「私了」律師陳子遷　3人改控參與暴動今提堂

撰文：凌逸德
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《國家安全法》草案於本港引起極大爭議，上月24日有網民號召舉行「反惡法大遊行」，示威者於銅鑼灣一帶聚集，其間律師陳子遷於銅鑼灣與示威者爭執，遭多人「私了」頭部受傷浴血。警方拘捕6名男子涉嫌傷人及非法集結，經進一步調查後，3名年齡介乎23至31歲的被捕男子已被暫控一項「參與暴動」罪及一項「傷人」罪，案件將於今日（2日）在東區裁判法院提堂。
其餘3名被捕男子已獲准保釋候查，須於8月上旬向警方報到。據了解，6名被捕人年齡介乎15至32歲，其中3名被捕人士未成年，報稱為學生、送貨員及無業人士。包括兩名15及16歲的男學生，分別就讀中一及中二。
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早前警方表示，上月24日網上有人號召進行「反國歌法、港區國安法遊行」，中午大批違法人士在警方無發出不反對通知書的情況下，於銅鑼灣一帶聚集，有暴力人士堵路及破壞附近商店。鄒指一名律師不忿違法人士行為出言阻止，被示威者圍堵及襲擊，受害人逃跑，但被最少20人於禮頓道不同地點拳打腳踢，及以鐵枝、雨傘及硬物攻擊，致受害人頭部及身體各處出現裂傷，需要縫20多針。警方毒品調查科接手調查後，包括調查閉路電視片段等，鎖定6人，並於周2（30日）拘捕6名年齡介乎15至32歲男子，涉嫌傷人及非法集結。警方又檢獲被捕人士犯案時服飾、伸縮棍及防護裝備。