5.24遊行｜涉銅鑼灣「私了」律師陳子遷　3人改控參與暴動今提堂

《國家安全法》草案於本港引起極大爭議，上月24日有網民號召舉行「反惡法大遊行」，示威者於銅鑼灣一帶聚集，其間律師陳子遷於銅鑼灣與示威者爭執，遭多人「私了」頭部受傷浴血。警方拘捕6名男子涉嫌傷人及非法集結，經進一步調查後，3名年齡介乎23至31歲的被捕男子已被暫控一項「參與暴動」罪及一項「傷人」罪，案件將於今日（2日）在東區裁判法院提堂。

其餘3名被捕男子已獲准保釋候查，須於8月上旬向警方報到。據了解，6名被捕人年齡介乎15至32歲，其中3名被捕人士未成年，報稱為學生、送貨員及無業人士。包括兩名15及16歲的男學生，分別就讀中一及中二。