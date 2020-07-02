七一遊行｜警拘47人涉非法集結等4案　17歲學生藏汽油彈周五提堂

昨日（1日）回歸23周年紀念日，七一遊行首次被禁止，但港島區仍有不少人聚集，警方於灣仔及銅鑼灣一帶拘捕47人，分別涉及4宗「刑事毀壞」、「非法集結」、「發現可疑物品」及「檢獲證物」案。其中警方於時代廣場外對被捕人士作仔細搜查時，在1名17歲男學生背囊內，檢獲1個完整及兩個破裂汽油彈。

警方於1名17歲男學生孭着的背囊內，檢獲一個完整汽油彈及兩個破裂汽油彈。（余睿菁攝）

灣仔警區總督察（刑事）鍾志強表示，4宗案件發生於昨日港島一帶的違法公眾活動。下午約4時，港鐵天后站發生刑事毀壞案，1名16歲無業少年及17歲男學生，用雨傘毀壞站內閉路電視（CCTV）、電燈及電子屏幕等，警方在站內將兩人拘捕，交由東區警區刑事調查隊跟進，他們已獲准保釋候查，須於7月下旬向警方報到。

1宗非法集結及藏有汽油彈案發昨午6時左右，銅鑼灣時代廣場外有人掘磚，警方於晚上7時左右進行掃蕩，其間拘捕33男12女，他們涉嫌「非法集結」。

警方仔細搜查，在其中1名17歲男學生孭着的背囊內，檢獲一個完整汽油彈及兩個破裂汽油彈，他涉嫌「非法集結」及「藏有攻擊性武器」被捕，交由新界南總區重案組跟進，並已被控一項「藏有攻擊性武器」罪，周五（3日）下午於沙田裁判法院提堂。

發現可疑物品案發昨晚7時40分，警方於軒尼詩道集成中心外掃蕩期間，一個紙箱發出爆炸聲及冒煙，警員檢查時，發現兩個膠水樽，其中一名破裂及變形，其中一名破裂、變形及有燃毀痕跡。爆炸品處理課到場檢查，證實不是爆炸品，相信是合成化學物品，可燃燒及冒出濃煙，化學物品的組成物及殺傷力，仍有待詳細檢查。案件交由灣仔警區刑事調查隊跟進。

此外，有市民發現在灣仔部分馬路有1批刻意改裝的鐵釘工具，以膠管將鐵釘穿起，在早前的示威活動亦曾出現同類物品，工作，相信其目的是刺穿車胎，以破壞交通，刺穿車胎對駕駛人士及途人十分危險。