橫額印有「光復香港時代革命」　警查天水連線街站　要求簽承諾書

組織天水連線下午於港鐵葵芳站對開擺街站期間，被多名警員到場調查，據天水連線於Facebook專頁直播片段指，街站因其中一張掛於欄杆上的橫額，印有「光復香港 時代革命」的字眼而被警員調查，警員一度收起橫額，有警員在場進行拍攝及紀錄數名成員的身份證資料，其後將橫額交還街站成員，並指標語上字眼有機會違反《港區國安法》，要求街站成員收起。警員其後離去，街站繼續進行。 街站成員阿偉表示，警方一度沒收橫額後，一名督察要求成員簽署一份手寫的承諾書，承認自己於上址掛上該張橫額，惟阿偉指認為承諾書內容失實而拒簽，阿偉指警員回應「唔簽就唔簽，有咩就同法官講」。

天水連線於葵芳站外擺街站，因標語印有「光復香港 時代革命」的字眼而被警員調查。（余睿菁攝）

元朗區議員兼「天水連線」成員林進及伍健偉其後到場了解，再次拉起該張橫額。（余睿菁攝）

街站成員：警員要求簽承諾書

街站成員阿偉表示，當時警員到場後包圍街站，要求成員拆走橫額，否則會將街站所有成員拘捕，於是成員拆下橫額。阿偉稱警方一度沒收橫額，其後一名督察要求成員簽署一份手寫的承諾書，承認自己於上址掛上該張橫額，惟阿偉指認為承諾書內容失實而拒簽，阿偉指警員回應「唔簽就唔簽，有咩就同法官講」。

區議員堅持叫口號

元朗區議員兼「天水連線」成員林進及伍健偉到場了解，並高呼「光復香港、時代革命」口號。林進稱政府單憑自己的判決釋法，片面指「光復香港 時代革命」口號是涉嫌港獨，林進稱成員對此表示不同意，因此他們的宣傳品上仍有「光復香港、時代革命」字眼，又指過去一日已有不少市民將口號用創意方式改造，林認為做法是可悲事情，又認為口號過去數年陪伴港人成長及代表香港人的精神。

伍健偉指於《港區國安法》實施後，仍無法得知干犯法案的紅線為何，過去一日已有不少「黃店」詢問應否撕走文宣、「光時」能否出現於店內，伍指作為地區代表人物應站出來身先試卒，證明給香港人看「唔使驚」，捍衛香港人的價值及自由，因此現時仍然堅持口號。

《港區國安法》實施後，於七一遊行當日有6男4女涉嫌違反《港區國安法》被捕，當中有人因展示「光復香港」、「時代革命」旗幟或身穿有關字眼的衣服被捕。特區政府昨晚（2日）發聲明指，「光復香港 時代革命」口號在今時今日，是有港獨、或將香港特區從中華人民共和國分離出去、改變特區的法律地位、或顛覆國家政權的含意，又譴責任何挑戰國家主權、統一和領土完整的行為。