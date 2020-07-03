旺角的士司機勸戴口罩不果　紋身男疑自稱警員恐嚇：今晚燒你架車

網上流傳片段，今午（3日）旺角砵蘭街一名的士司機接載兩名男乘客時，其中一人未有戴口罩，司機提醒對方戴上口罩，豈料對方拒絕並發生口角。其間懷疑有人自稱警察，要求司機開車，離開時更揚言「今晚我就燒你架車！」司機感到人身受威脅，報警求助。上載片段的司機李先生受訪時指，以往亦曾接載沒有戴口罩乘客，但對方一般經勸說後均會戴上口罩，現時對於可能會被燒車感到擔憂，嘆道：「我都係搵食啫。」 警方表示，今日下午接獲32歲姓李的士司機報案，經初步調查，相信案件不涉及刑事成份，案件列作「糾紛」，報案人表示會自行尋求法律意見。

的士司機李先生受訪時指，今午近2時，接到召喚由朗豪坊前往大埔慈山寺，一名右前臂有紋身的男子與男友人登車。當時紋身男用手拿著口罩，友人則有戴上口罩。起步約2至3分鐘後，李司機解釋由於之前的士曾接載手帶人士，提醒紋身男帶上口罩，紋身男回應稱：「𠵱家戴唔戴口罩都避唔到」，反問的士司機為何要戴口罩。李司機見狀，將車停泊路邊，再次要求他戴口罩。豈料有人突然稱自己是警察，之後戴上口罩，並要求司機馬上開車，其友人見狀馬上下車離開。司機隨即要求紋身男展示委任證，但對方未有理會，司機唯有要求紋身男下車，亦未有收取任何車資。

之後便發生網上片段所見情況，司機質疑紋身男「差人可以咁樣嘅咩」，紋身男回應「差佬係大晒㗎話你聽，你成世繼續揸的士，叫人戴口罩啦」，的士司機則指「尊重大家」，其間紋身男夾雜粗言穢語著司機「揸多幾年的士先啦」，司機反稱「你話你係差人，有車cam錄音影晒」，司機表示「互相尊重啫！」紋身男反指「我點解要尊重你？你揸的士㗎嘛？你知唔知我做咩？」司機回應「警察吖嘛！」紋身男稱：「邊個講啊？差佬係咁樣講嘢，得唔得？講完無講得唔得？」，最後離開時拋下一句「今晚我就燒你架車。」

涉事的士司機李先生表示，駕駛的士約1年多，疫情期間每天均會消毒車廂，確保乘客安全。他以往亦曾接載沒有戴口罩乘客，但對方一般經勸說後均會戴上口罩。現時對於對方稱「今晚燒車」感到擔憂，「我都係搵食啫，架車租番嚟咋。」

警：案件列糾紛 相信不涉刑事成份

警方表示，今日下午接獲32歲姓李的士司機報案，指兩名乘客於砵蘭街近山東街乘搭其的士，惟其中一名男乘客曾拒絕按司機要求佩戴口罩，雙方發生糾紛。經初步調查，相信案件不涉及刑事成份，案件列作「糾紛」，當中報案人表示會自行尋求法律意見。