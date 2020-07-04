警向10名涉違《港區國安法》被捕人檢取DNA樣本　律師稱罕見

《港區國安法》生效的首個七一， 6男4女涉嫌違反《港區國安法》中煽動他人分裂國家罪被捕，當中部分人因持有、揮舞或展示包括寫有「香港獨立」、「民族自強」、「光復香港、時代革命」的旗幟或標語而被捕，其中一名23歲男子涉嫌駕電單車撞傷3名警員，被控一項煽動他人分裂國家罪及一項恐怖活動罪。 警方證實於調查期間，根據《警隊條例》向該10名被捕人士檢取其非體內樣本（DNA）。有大律師指被捕人如非犯下嚴重、可逮捕的罪行，一般刑事案件不能取得被捕人DNA，認為做法罕見，又估計警方是希望調查被捕人與其他早前發生的案件是否有關連。

警察公共關係科發言人表示，警方於7月1日以違反《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》第20及21條，煽動他人分裂國家罪拘捕10名人士，該罪名最高刑罰為10年有期徒刑。警方在調查期間，根據《警隊條例》59C(2a)，向該10名被捕人士檢取其非體內樣本（DNA）。

《警隊條例》59C條列明，警方收取非體內樣本作法證科學化驗，必須由一名職級在警司或以上的警務人員授權收取該樣本，並要有合理理由懷疑該名人士已犯某宗嚴重的可逮捕罪行，及相信該樣本有助於確定該人是否已犯上述罪行。

大律師：一般嚴重罪行方能檢取DNA

大律師陸偉雄估計稱，於未有《港版國安法》前，一般被捕人如非犯下嚴重、可逮捕的罪行，普通刑事案件不能取得其DNA。陸認為據該10宗涉違《港版國安法》的被捕案件性質，與檢取DNA樣本並無直接關係，估計警方檢取被捕人的DNA樣本，是用作調查被捕人與其他早前發生的案件是否有關連。

他又舉例警方於過去曾用同類手法搜證，例如早前有涉嫌非法集結被捕的人士，警方要求他們交出手機，目的是要由其手機中調查被捕人是否涉及其他罪行，但認為檢取DNA樣本則比較罕見，認為是於《港版國安法》實施後，警方進行調查會更深入。

7月1日涉嫌違反《港區國安法》被捕案件：