2惡漢持鐵鎚闖九龍灣夾公仔舖　扑爆6部機玻璃　17歲仔當場被捕

九龍灣發生刑事毀壞案。今早8時許，2名男子持鐵鎚進入九龍灣得寶商場地下一間夾公仔機店，然後用鐵鎚扑爆6部夾公仔機的玻璃，碎片散落一地，店內1名職員上前制止時手部擦傷。2名施襲者得手後欲離開現場，但其中1名17歲姓黃青年，涉嫌刑事毀壞即場拘捕。 夾公仔機店職員表示，店舖24小時營業，址有職員駐場看守。由於早前尚未取得牌照，故僅開放予朋友，今日才是正式營業日，並將舉行開幕日抽獎。職員指，附近並沒有同類型商店，「競爭唔係好大」，暫未知為何遭人刑毀。

+ 3 + 2

現場可見，涉案手套、鐵鎚仍留在店內。經初步調查，上址有6部價值約4萬元的夾公仔機被毀壞。案件交由秀茂坪警區刑事調查隊第8隊跟進，警方正追通緝另1名涉案男子，他年約15至20歲的本地男子，身高約1.7米，瘦身材，案發時身穿黑色上衣及短褲。

近年，本港多次發生夾公仔舖刑事毀壞案。包括今年6月26日，2名男子持錘闖入砵蘭街101號地下一間夾公仔舖，扑爆14部夾公仔機的玻璃及1部換錢機，得手後逃去無蹤。另外今年6月8日，2名蒙面刀匪闖入元朗夾公仔舖打劫，其中1名負責人極力反抗，以紅膠凳力擋住利刀，並步步進逼成功把匪徒擊退，其後報警求助。