警查區議員黃文萱議辦　指掛「光時」旗涉違港區國安法

公民黨沙田區議員黃文萱辦事處，今午多名警員到場調查，指其辦事處內展示一張「光復香港 時代革命」旗，有機會違反《港區國安法》，警告若辦事處不移除有關旗幟或會進行拘捕。《香港01》正向警方查詢事件。

公民黨沙田區議員黃文萱辦事處於今日（4日）下午開幕時，多名警員到場調查，據黃文萱Facebook專頁直播片段，一名女警指其辦事處內展示一張「光復香港 時代革命」旗，警告有機會構成違反《港區國安法》，其間有女警及另一名軍裝警員進入辦事處內，黃文萱質疑警方在無搜查令的情況下進入私人地方，其後警員離開辦事處，雙方理論過後，女警稱若辦事處不移除有關旗幟，稍後警方或會進行拘捕或刑事檢控。警員其後離開現場。

黃文萱Facebook專頁昨日上載相片中，辦事處牆上掛起一張鏡像反轉、印有「光復香港 時代革命」的旗幟。（黃文萱Facebook專頁圖片）

黃文萱Facebook專頁昨日（3日）曾上載多張辦事處準備開幕的照片，牆上掛起一張鏡像反轉、印有「光復香港 時代革命」的旗幟。

特區政府周四晚（2日）發聲明指，「光復香港 時代革命」口號在今時今日，是有港獨、或將香港特區從中華人民共和國分離出去、改變特區的法律地位、或顛覆國家政權的含意，又譴責任何挑戰國家主權、統一和領土完整的行為。