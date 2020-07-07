盜用信用卡資料網購電器圖利　134宗涉100萬元　警拘5騙徒

1個跨國詐騙集團利用釣魚電郵，盜取受害人的信用卡資料後，於本港1間電器連鎖店網上平台購物，收貨後轉售圖利。今年5月，警方接獲銀行及信用卡收單行可疑交收數字上升，經調查後揭發有134宗騙案，涉款約100萬元，並於昨日（6日）拘捕集團5名本地成員，包括2名摩洛哥籍男子，涉嫌串謀詐騙。

跨國詐騙集團利用釣魚電郵，盜取受害人信用卡資料，於本港1間電器連鎖店網上平台購物，收貨後轉售圖利。（林振華攝）

今年5月，警方商業罪案調查科接獲銀行及信用卡收單行報告，指牽涉本地1間電器連鎖店的信用卡盜用案上升。

商業罪案調查科調查後，相信有1個跨國詐騙集團於去年12月至今年6月期間，利用釣魚電郵，盜取受害人的個人及信用卡資料，其後在涉案電器公司網上平台購物。過數後，詐騙集團成員到門市取貨，或填寫失實的送貨地址，送貨員發現地址不存在後，騙徒再約送貨員於公眾地方交收。騙徒收貨時毋須出示身份證明文件，只須出示商舖提供的二維碼。騙徒以此進行大量交易，轉售圖利。

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警方調查發現134宗相關可疑交易，涉及約100萬元，並鎖定本地成員，昨日分別於屯門、西區及油麻地，拘捕2名摩洛哥籍男子及3名本地女子，介乎26至37歲，他們報稱商人、文員、酒接待接員、侍應及貨車司機，各人角色是負責到門市取貨、街頭收貨及進行虛假交易。行動中，警方起回部分贓物，例如手提電話及手提電腦。案件調查中，不排徐更多人被捕，目前相信與本地黑幫無關。

商業罪案調查科偽鈔及偽造文件組E隊高級督察張文翰提醒，市民謹慎保護信用卡資料，不輕易將信用卡資料提供予第三方或在輸入在不明來歷的網址；市民應多加留意月結單，發現可疑交易，快即與銀行聯絡，澄清交易來源；如接獲一次性驗證碼，而無進行過相關交易，亦應盡快與銀行聯絡。