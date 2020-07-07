首宗抗疫基金詐騙案　兩男涉用假文件圖騙254萬元被捕

防疫抗疫基金（下稱「基金」）今日開始發放第二輪有關「美容院、按摩院及派對房間資助計劃」的資助，但同時警方破獲首宗詐騙基金案件。今年6月初，警方商業罪案調查科接獲基金秘書處報案，指懷疑有人提交虛假資料及文件，企圖申請政府向零售業、美容院及派對空間發放的一次性資助。 警方經調查後，今早（7日）於九龍城及觀塘拘兩名男子，涉案企圖詐騙，他們共提交41個資助申請，企圖詐騙254萬元。

商業罪案調查科督察劉嘉明表示，警方破獲首宗詐騙防疫抗疫基金案件，今早拘兩名男子，涉案企圖詐騙。疑犯共提交41個資助申請，企圖詐騙254萬元。（陳浩然攝）

兩名被捕男子分別為48歲姓唐保安，以及48歲姓周無業男子，他們無任何關係，不是同一犯罪團伙。

商業罪案調查科督察劉嘉明表示，兩名疑犯涉以虛假資料，提交41個資助申請，包括2宗零售業，37宗美容院及2宗派對空間申請，訛稱業務於計劃訂明的日期之前已營業，企圖詐騙254萬元。而有關申請有提交商業登記，但登記地址無相關的業務進行，或從未被租用。行動中，警方檢獲電腦、手提電話等相關證物，調查仍在進行中，警方不排除有更多人被捕。

劉嘉明指，警方目前只接獲有關零售業、美容院及派對房間的詐騙舉報。

政府早前宣布第二輪防疫抗疫基金，表明指定關閉的處所可獲津貼。（資料圖片／梁鵬威攝）

翻查資料，政府在第一輪「防疫抗疫基金」下推出「零售業資助計劃」，合資格的零售商店提供一次過8萬元的資助；零售集團或連鎖零售商店可獲最多3百萬元。審批工作在6月8日已大致完成。

其後，政府第二輪推出「美容院、按摩院及派對房間資助計劃」，合資格美容院及按摩院會按其員工人數獲發放一次過分層階的資助，分別是1至2人的3萬元、3至4人的6萬元及5人或以上的10萬元；而每間合資格派對房間則會獲發放一次過4萬元的資助。

政府發言人今（7日）表示，政府在第二輪基金下推出的「美容院、按摩院及派對房間資助計劃」正陸續發放資助。在收到的約1.4萬宗申請中，已批出超過9,000宗申請，涉及約3.7億元資助。在審批過程中，秘書處把個別懷疑涉及詐騙的個案轉介警務處作適當跟進，秘書處會全力協助有關的調查工作。