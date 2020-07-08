的士車CAM｜男女乘客車廂胡混片段擺上網　女事主報警冀助刪片

藝人許志安及黃心穎，去年在的士車廂內的纏綿對話片段被公開曝光後，曾引發社會關注的士車廂的私隱問題。然而事隔一年多，再有同類事件發生，而今次男女主角卻並非明星名人，只是普通市民。 昨日（7日）深夜10時左右，網上社交媒體及通訊軟件，包括facebook、whatsapp以致wechat等，紛紛瘋傳2段短片，前者長約2分17秒，後者長3分鐘。2段短片相信均是的士車CAM拍攝，可清晰見到車廂內情況，後座乘客的樣子清晰可見，亦有同步錄音功能，可聽到車廂內的環境聲及人物對話內容。該片段上附有拍攝時間，顯示為7月7日晚上9時許。 女事主今日報警求助，希望能阻止該片段於網上流傳。

車CAM片段公開發佈後，司機被批缺德。

片段顯示，晚上9時14分，1男1女登上涉事的士，位置相信是中環區。該名女子身穿短裙、戴口罩、並披上一件男裝西裝外套；男子則穿上白恤衫西褲。乘客首先要求前往西環、之後再過海前往九龍。

的士甫開車數秒後，車上2名乘客均未有戴上安全帶，男子已急不及待脫下自己的口罩，繼而再扯開女方的口罩，隨即激烈擁吻約1分鐘，男子的手更不時在對方的上身遊走。該片段未幾完結。

而第2段片段則緊接著2人接吻的情境，未幾兩人暫停接吻，情深互望後女方將手放在男子的下半身位置，2人再次接吻，女方疑將手放入男方褲襠內。而男方的表情則顯得繃緊，不時望向司機，約1分鐘後女子坐姿恢復正常，並戴上口罩。第2段片段亦結束，片段顯示時間為9時19分。

網民批司機缺德

不少網民看過此片段後，立即留言指罵司機，大致認為司機將片段放上網缺德，認為侵犯他人私隱。亦有網民指，假如雙方均有家室，肯定「畀個的士司機累死」。不過，大多數網民主要是評論女事主的外表。而在大量批評之後，放片的司機已將FACEBOOK的片段刪去。不過，片段仍在其他通訊軟件之間互傳。

女事主報案冀警協阻片段流傳

警方發言人表示，西區警署今日接獲1名女子報案，指發現一段自己於的士車廂內被拍攝的片段於網上流傳，並向警方尋求協助，希望能阻止該片段於網上流傳。報案人其後表示會自行循民事途徑跟進事件，要求警方備案。事件列作「投訴」。

翻查資料，個人資料私隱公署2018年3月回應的士安裝攝錄系統的爭議，再明確指出根據條例及以往法庭判決，的士屬半私人空間，是有別於其他公共交通工具，多次與不同的立法會議員、的士業團體、工會等，闡述有關做法對私隱的影響。

個人資料私隱公署《閉路電視監察及使用航拍機指引》指出，的士或公共小巴內是在人們沒有預期會被監視的地方。指引列明，在達到收集個人資料的目的後，應盡快刪除所收集的資料，包括作保安用途的閉路電視，沒有事故發生的話，應定期刪除影像。無資料當事人同意，或屬條例豁免情況，不得用於新目的。