奪命車禍｜香港仔老婦雙腳輾斷亡　泥頭車將軍澳尋回　男司機被捕

香港仔發生奪命車禍，涉事泥頭車撞人後涉不顧而去！今日（9日）早上7時許，港島香港仔大道180號對開行人過路處，一名老婦過馬路時捱泥頭車撞，她雙腳輾斷、躺血泊陷昏迷，送院搶救後證實不治。涉案泥頭車其後逃去。 消息指，涉案的泥頭車一直緩慢行駛，駛至燈口位時車身撞及婆婆，司機疑不知道發生車禍，繼續開車前行。其間有途人追截及企圖截停司機，但不成功，最終涉事的泥頭車駛離現場，附近一名的士司機報警求助。至早上10時許，涉事泥頭車於將軍澳工業邨駿盈街「壹蘋果大樓」門外尋回，男司機涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」被捕。

一名老婦過馬路時捱泥頭車撞，她雙腳輾斷、躺血泊陷昏迷，送院搶救後證實不治。（網上圖片）

泥頭車司機向警員透露：唔知道撞到人！

事發後，有市民記下該泥頭車的車牌，警方經追緝後尋回司機。至早上10時許，涉事的泥頭車於將軍澳工業邨駿盈街「壹蘋果大樓」門外，其後他接受警方調查，司機向警員透露：「唔知道撞到人！」

其後，男司機涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」被捕，被帶返警署接受調查，泥頭車被拖走扣查。據知，司機於將軍澳駿光街等警員到場，肇事泥頭車由香港仔駛至將軍澳堆填區倒泥頭，相信駛離堆填區時，車底曾被清潔。

附近居民林太表示，平時不少人會橫過馬路，有人會貪方便在斑馬線旁邊經過。另一居民楊先生表示，過去上址有道路工程，有人會貪方便橫過馬路，他稱前年同區有泥頭車撞斃老婦事件，想不到今日再發生類似車禍。

前年香港仔老婦遭泥頭車撞斃 司機駛離現場後被捕

於2018年2月5日，一名84歲姓曾女途人於香港仔大道與東勝道交界橫過馬路，其間意外被一輛駛至車輛撞倒及捲入車底，復遭拖行約100米。涉事司機疑未有為意，於前方燈位停車後再開車駛離現場。救護員接報到場，證實女途人當場死亡。同日，警方於香港仔大道232號近奉天街尋獲一輛泥頭車，懷疑與案件有關。並拘捕63歲姓伍泥頭車司機，他涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕。