2少年販毒搵快錢　獄中嘆累家人「陪坐監」　化悔疚為讀書動力

2名20歲出頭的少年明仔與阿朗，中學期間因誤交損友輟學，其後為搵快錢竟鋌而走險販毒，最終被捕分別被重判9年4個月及14年監禁。年少無知換來長年監禁，青蔥歲月從此在監獄中度過。面對漫長的鐵窗生活，2人最深刻的體會是坐監絕非一個人的事，「其實係成家人陪你一齊坐監」，因母親多年將每星期僅有的假期都用來探監，根本無從休息。 2名曾經叛逆的少年，對家人愧疚不已，唯有將這份悔疚轉化成自我改善的動力，2人在獄中積極進修，毫不鬆懈。明仔報考DSE考試，6科共取得23分，如今年重考英文科及格，有意報讀社工系，以過來人的經歷，引導其他邊緣青少年重回正軌；阿朗則修讀公開大學商科，又習得剪頭髮技能，期望出獄後能報答家人。

為搵快錢販毒遭重判 初入監獄犯事被囚水飯房

明仔（化名）與阿朗（化名）中學時期因誤交損友而輟學，其後聽從朋友之言販運毒品搵快錢，鋌而走險最終被捕，分別被判囚9年4個月及14年監禁。美好的青蔥歲月從此在監獄中度過。獄中世界沒有手機、電腦及冷氣，食物淡而無味，囚倉亦相當簡陋，要與多名囚友共用一個廁所。入獄初期，2人坦言未能適應，有時更加不知所措，此時更加想念鐵窗以外的自由生活。

而牢獄之中，尤其講求紀律與服從，任何違法秩序的行為，必然遭到處罰，對慣於享受自由生活的明仔與阿朗而言，猶如惡夢。曾2度犯事的阿朗，再因販毒入獄，初時仍覺得官司有望脫罪，遂無視獄中規矩，「嗰陣想做返自己」，結果被罰囚在獨立禁閉囚室（俗稱水飯房）。其後官司敗訴，阿朗終明白自己鹵莽的行為只會換來加監，徒費光陰，故改過自新，遵守規矩。

愧對家人 成自我改善的動力

2名曾經叛逆的少年，面對漫長的鐵窗生活，最深刻的體會是坐監絕非一個人的事，「其實成家人係同你一齊坐監」稚氣未脫的明仔無奈道。2人均指，家人平時辛勞上班，每星期1至2日假期都要抽空，山長水遠到壁屋懲教院探監，根本無從休息。2人因販毒坐監，坦言令母親蒙羞，箇中委屈更不足向外人道。明仔坦言，「每逢大時大節，親戚問我去咗邊？阿媽都要講大話，話我出咗國讀書。」惟多年來音訊全無，連照片都沒有，親戚久而久之也識相不再詢問。每當明仔想起母親向親人說謊的情景，便於心有愧。

年少無知換來長年監禁，2人對家人愧疚不已，唯有將悔疚轉化成自我改善的動力，期望出獄後能報答家人。2人在獄中並無鬆懈，反而積極進修。阿朗正修讀公開大學商科，又學習剪頭髮技能，習得一技之長；明仔去年DSE考試6科取得23分，惟英文科不及格，今年決定重考，現正等候放榜。由於表現良好，明仔明年中便出獄，他有意報讀大學社工系，並以過來人的經歷，引導其他邊緣青少年重回正軌。

明仔（左）、阿朗（右）與母親一同接受訪問。（蔡正邦攝）

母親自責為搵食 忽略親子溝通

監獄以外，明仔及阿朗的母親同樣活在愧疚之中，2位媽媽背景相近：出身基層，教育程度較低，過着手停口停的生活。受訪期間，2人不禁流淚自責過去只着重返工賺錢，根本沒有花足夠時間照顧兒子，更枉論與兒子溝通。「好後悔，但無可能辭工。無人煮飯俾佢食，到出咗事已經……」明仔母親嘆道，以前只能夠留下金錢予明仔自己買飯。而阿朗母親當時亦忙於工作，將阿朗留給奶奶照顧，母子間鮮有溝通。

兒子因販毒被判入獄，2位母親坦言難以接受事實，直到近年才稍為平伏心情。明仔母親指，兒子入獄初期，她為了排解心中鬱結，唯有繼續返工消磨時間，免得胡思亂想。阿朗母親亦嘆道：「（探監）見到咁多鐵閘，覺得好心灰……有時放工就會喊。」

這些年來，2位母親持續探監，與兒子逐漸建立溝通橋樑，關係也更為緊密。明仔在母親節會親自畫畫送予媽咪；阿朗的大學功課如獲取高分，會第一時間通知母親，分享喜悅。2位母親見證着兒子漸漸改變，心智也變得成熟，。2人異口同聲表示，兒子雖曾誤入歧途，但身為母親絕不會放棄，並期望兒子出獄後可重投社會。