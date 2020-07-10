【七一遊行】涉刑毀3家鐘錶珠寶名店　沙田區議員黎梓恩助理被捕

7月1日《港區國安法》實施，七一遊行首次被禁，但仍有大批人到銅鑼灣集結和遊行。警方多次施放胡椒噴霧及出動水炮車發射水炮驅散，全日共拘捕約370人。警方表示，當日下午有人涉嫌以硬物擊毀灣仔及銅鑼灣的名店、鐘錶店及珠寶店的落地玻璃，今日（10日）拘捕一名25歲男子，涉嫌刑事毀壞及管有物品意圖損壞財產，他報稱任職區議員助理。沙田區區議員黎梓恩證實，被捕男子為其助理。

灣仔警區總督察（刑事）何兆東表示，7月1日當日下午，大批人士到銅鑼灣一帶參與未經批准遊行，由3時48分至5時37分，分別有3間位於灣仔及銅鑼灣的名店、鐘錶店及珠寶店，被人用硬物擊碎落地玻璃，3塊玻璃總值17萬元，案件交由港島刑事總部及灣仔警區刑事調查隊調查。

警方翻查閉路電視，今日掩至沙田一村屋，拘捕一名25歲男子。他涉三項刑事毀壞及一項管有物品意圖損壞財產，被捕者報稱任職區議員助理。警方持法庭搜查令，再進入疑犯處所搜查，於疑犯睡房發現11支破窗器、彈叉器及鋼珠，相信與案有關。警察鑒證科將套取指模，疑犯正被扣查。

警方初步調查相信，男子單獨犯案。警方強調，管有物品意圖損壞財產一經定罪可被判監10年。沙田區區議員黎梓恩表示，目前仍未能接觸助理，暫未知其情況，但已有律師提供協助。