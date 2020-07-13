新冠肺炎│韓籍男兩度避檢疫　逃出醫院後又跳車受傷

今日（13日）清晨6時許，一輛專門接載檢疫人士往隔離營的小巴，沿青沙公路往沙田方向行駛，途至近大圍銅鑼灣山對開時，車上一名39歲韓國籍男子突然打開車尾太平門跳車，司機發現後立即將車煞停，並報警處理。韓男跌出馬路後，頭、手、腳受傷，他清醒坐在路肩等待。事發時車上一名警員嘗試制服韓男時手指受傷。

據悉，韓男為一名導遊，於7月9日由韓國飛往香港入境，報住油麻地一酒店，需隔離至7月21日。惟上周六（11日）事主因發燒到伊利沙伯醫院求醫，醫生發現他有隔離令但出現發燒，按指引需要進行強制隔離，惟事主未有理會，自行離開醫院返回酒店。

至昨日（12日），男子檢測結果呈陰性，但因未有遵守強制隔離令，警方收到衞生署指令，前往酒店尋找事主，並於今晨5時半安排小巴將他送往駿洋邨進行隔離，當小巴駛至上址時，豈料韓男卻在途中第二度「逃走」，他突然掙扎，車上警員制服不果，男子打開小巴逃生門跳車。

39歲韓國籍男子兩度逃走避檢疫。（讀者提供圖片）

救護員接報趕至現場，均須穿上全套防護衣物，該名男乘客則清醒，坐在路旁候救。男事主與受傷警員被送往威爾斯親王醫院治理。警方正調查事件，暫列作「交通意外有人受傷」跟進。該輛涉事旅遊巴經調查後獲放行，車上人員亦均穿上了防護袍。

此外，到場處理的警務人員亦有穿上防護裝備。現場消息稱，1名報社記者在場採訪時，遭1名警員出手阻擋鏡頭。