豬手擱淺｜屯門黃金泳灘龍鼓灘現發臭豬手　街坊﹕啲人唔敢游水

屯門龍鼓灘今日驚現豬手、雞翼「擱淺」，在烈日曝曬下隨即發出臭味，有人清理後疑棄於垃圾站，多袋垃圾傳出濃烈的惡臭，有街坊指近日泳客稱「有豬肉唔敢游水」。而在黃金泳灘亦發現有豬手、雞翼，清潔工人加緊清理，全日已掃走至少60隻。有泳客指落水後發現水面有一層浮油，擔心水質變差，匆匆游回沙灘。 根據報導，東莞虎門威遠島臨近虎門大橋一帶的海面上以及沙灘前日亦發現有大量豬腳及動物內臟，當地官方指，經初步調查，事件可能由於南沙有一艘裝載豬蹄的貨船傾覆所致。

有清潔工人掃走豬手。（陳康智攝）

今日（13日）下午4時許，記者前往黃金泳灘了解情況，現場泳客眾多，有職員指今早已全部清理豬手、雞翼。惟記者走遍整個沙灘，仍見有零星豬手、雞翼及骨頭，尚未發臭。近岸的海水表面有些油漬，但沒有異味。

食環署1名清潔工人持掃把清走豬手及雞翼，他表示，沖上岸的「除了豬手，也有雞中翼」，太陽曝曬下便會發臭，部分更已腐爛。他今日已掃了十轉，合共掃走約60隻雞翼及豬腳。

黃金海岸泳客陳先生指，落水後感覺水面有油，擔心水質差，故決定返回沙灘曬太陽，也會叫妻子暫時不要游水。另一名女泳客則表示，不知道有豬手及雞翼沖上岸，她會游至較出的位置，相信影響不大，「如果早啲睇到（新聞），都會考慮下嚟唔嚟。」

記者其後再到龍鼓灘視察，沙灘未見有豬手，但在灘尾亦有量數以百計的豬手散落一地，未見有人清理，惡臭沖天。街坊黃伯表示，龍鼓灘向來有很多垃圾，近日聽到泳客指有豬肉沖上岸，晨運人士亦指「唔敢游水」。附近一個垃圾站外有數十袋垃圾，懷疑裝載豬手，同樣傳出濃烈的惡臭。

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早前內地報道指，東莞虎門威遠島臨近虎門大橋一帶的海面上以及沙灘上，周六（11日）驚現大量豬腳及動物內臟。虎門市政水務局環衛設施組組長李先生表示，事件可能由於南沙一艘裝載豬蹄（豬手）等東西的貨船傾覆所致，之後豬蹄（豬手）隨著水流漂上岸，部門會進行沙灘消毒工作。據參與現場清理的工作人員初步估測，全部豬腳合共超過20噸，已經出現腐爛變質。

由於內地非洲豬瘟再現，內地豬肉價格上升，內地官方亦提出要嚴厲打擊違法調運行為，以防疫情跨區域傳播。有網民質疑今次是走私凍肉，認為應調查該批豬手肉類的來源。