港台《警訊》8月中旬結束　警方證實消息﹕感謝港台多年協助

香港電台的節目《警訊》自1973年啟播，今日傳出節目播映至8月中旬便會結束。警方證實事件，指近年社交媒體普及，市民接收資訊的習慣改變，警隊與時並進，務求提升資訊發布的效能。警方與港台商討後，決定於 8月中旬，結束雙方聯合製作的《警訊》節目。警方感謝港台多年來的支持和協助。據了解，《警訊》最後一集在8月12日播放。

警方回應事件表示，警務處一直致力透過不同渠道向市民提供防罪資訊。近年科技發展迅速，社交媒體普及，市民接收資訊的習慣有所改變。

因應社會發展，警隊與時並進，積極檢討公關策略，務求提升資訊發布的效能。其間警隊與香港電台商討後，決定於 8月中旬，結束雙方聯合製作的《警訊》節目，調撥資源以加強資訊發布的靈活性、互動性和時效性。

警方續指，感謝香港電台多年來的支持和協助，為宣揚防罪訊息及促進警民關係作出貢獻。展望未來，警隊會繼續透過不同平台發布資訊，積極提升市民的防罪意識，令更多市民受惠。

警方近年積極發展社交媒體，先後在Facebook、Instagram、Twitter等社交媒體開設帳戶，發布警方資訊。而近月受反修例事件影響，警方更頻繁地透過上述媒體傳播訊息。

港台《警訊》8月中旬結束。 （香港電台截圖）

《警訊》由警察公共關係科及香港電台合作拍攝．自1973年起啟播，已有47年歷史，以戲劇形式重現匪徒犯罪手法，宣揚滅罪訊息，宣傳法例知識，亦介紹警隊各部門及其新動能，加深市民對警隊認識。

節目曾先後使用《少年警訊》及《繩之於法》為名，後來改為《警訊》並沿用至今。《警訊》多年來以警務人員及藝員共同主持，今年，藝人方面包括雷深如（J.Arie）﹑陳鍵鋒﹑鄭子誠﹑曾華倩﹑朱慧珊﹑周海媚，而陳柏宇則曾擔任嘉賓主持。當中因作品《他約我去迪士尼》成名的藝人陳曉琪Kellyjacki，更由2011年擔任主持至今已約9年；而任期最長的《警訊》主持為藝人麥振江，任期由1979年至1994年，即逾15年，其女兒麥詩敏則是無視新聞台助理總主播，她亦於2009亦曾客串《警訊》模擬片段內的角色。藝人林嘉華則是首位由警隊出身的藝人，當時擔任《警訊》及《少年警訊》節目主持。

今年4月前主持女警員梁皓妤（Ruby）被撤換，傳出因為警隊管理層認為梁皓妤於社交網上的言論與警隊價值觀不符，不適合再主持《警訊》，同時她於警察公共關係科（PPRB）已駐守滿3年，到期調換崗位。梁皓妤其後已向警方辭職。

目前，中文版《警訊》於港台電視 31 及31A及ViuTV播出，節目長約30分鐘；而英文版於港台電視31播出，節目長約5分鐘。同時，《警訊》可在 Youtube頻道及港台網頁重溫。