4兇徒闖八鄉維修場逞兇　持伸縮警棍毀車傷人

八鄉錦田公路近橫台山羅屋村一維修場，今（13日）下午3時46分發生傷人及刑事毀壞案件。

警方接獲1名51歲姓朱男子報案，指遭多名持武器大漢闖入搗亂及襲擊其胞弟。警員接報到場，兇徒已告逃去。經初步調查，報案人的50歲胞弟頭部受傷，相信遭兇徒用伸縮警棍襲擊，事後獲送往博愛醫院治理。現場有2部私家車被刑毀破壞，警方將案件列傷人及刑事毀壞，交由元朗警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。現正通緝4名年約20至30歲戴口罩的涉案男子。

報案人資料INFT︰M / CHU / AGED 51（VTM哥哥）

受害人資料VTM：M / CHU X HUNG / AGED 50（頭傷）

涉案疑人資料SUSPs：四名年約二十至三十歲本地男子，案發時戴口罩

涉案車輛Vs：

V1：私家車 MS6**

V2：私家車 UD6**0

事件簡述：

警方接獲INFT報案，指VTM在上址對開懷疑被SUSPs以三支伸縮棍襲擊，SUSPs並破壞停泊於上址Vs的擋風玻璃，SUSPs其後逃去。

人員接報到場，經初步調查，案件列傷人及刑事毀壞，交由元朗警區刑事調查隊第十隊跟進，暫未有人被捕。

VTM受傷，清醒被送往博愛醫院治理。