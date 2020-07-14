豬手擱淺｜食環署一個月收4宗投訴　龍鼓灘腐爛豬手漂流遍野

屯門龍鼓灘近日奇案屢屢，過去兩星期大批豬手漂流到港，遍佈龍鼓灘海面、岸邊，隨着時間腐爛發臭，昨（13日）上址更驚現一具半截男屍，打亂食環署清理工作，腐爛豬手無人理，居民不勝其擾。食環署指過去一個月就龍鼓灘一帶情況共接獲4宗相關投訴，今（14日）會派員進行清潔，夾斗車清理垃圾房內豬手，食環車輛巡查後離去。

龍鼓灘腐爛豬手漂流遍野，食環署表示一個月收4宗投訴。（倪禮碧攝）

屯門龍鼓灘及黃金泳灘近日出現大批腐爛豬手，部分仍有膠袋包裝，烈日當空下發出陣陣惡臭。龍鼓灘村村長劉威平則認為事件與走私活動有關：「我估（豬手）由走私船跌落嚟，如果唔係點會咁多？」他指已再三向食環署人員反映，甚至透過立法會議員劉業強促請政府加強清潔，但署方不斷強調人手不足。食環署維持逢星期一、三、六清理半日的規律，他無奈：「膠樽都執唔晒啦！我哋啲沙灘，又唔係公眾泳灘，佢（政府）點會咁在意呀。」過去兩星期只好與村民自發清理豬手，但近日情況失控。

龍鼓灘民質疑與走私有關

食環署回應事件指，該署過去一個月就龍鼓灘一帶共接獲4宗相關投訴。署方負責憲報泳灘範圍外的沙灘及沿岸地方的清潔工作（其他部門管轄的範圍除外）。得悉有關事件後，該署已派員巡查龍鼓灘一帶。由於該地點昨日（13日）上午涉及一宗懷疑屍體發現案件，現場被警方圍封調查，待警方完成調查後，食環署會立即派員進行清理工作，以保持環境衞生。

今（14日）中午時份，食環署清潔工到龍鼓灘清理豬手。夾斗車清理垃圾房內豬手，食環車輛巡查後離去。

食環署﹕過去一個月龍鼓灘共有4宗投訴

康文署發言人表示，就轄下屯門區黃金泳灘發現凍肉一事，康文署收到1宗投訴個案，泳灘職員周一早上發現有凍肉漂浮至泳灘範圍，已即時清理。康文署會繼續密切留意情況及加強清理工作。

海事處則表示，未有接獲內地通報相關沉船事件。海事處主要負責清理海上漂浮垃圾。

貨船翻側 豬手由南沙隨水流到港

據內地傳媒報道，東莞虎門威遠島臨近虎門大橋一帶的海面上以及沙灘上，周六（11日）驚現大量豬腳及動物內臟。虎門官員表示事件可能由於南沙一艘裝載豬蹄（豬手）等東西的貨船傾覆所致，之後豬蹄（豬手）隨著水流漂上岸，部門會進行沙灘消毒工作。據參與現場清理的工作人員初步估測，全部豬腳合共超過20噸，已經出現腐爛變質。

龍鼓灘村民劉先生質疑豬手漂流事件與走私活動有關。（倪禮碧攝）