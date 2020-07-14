積犯汽水樽改裝成「開鎖神器」　2個月爆竊6公屋單位盜走60萬財物

1名爆竊積犯將汽水膠樽改裝成「開鎖神器」，隨機潛入葵涌多個公屋單位進行爆竊，過去2個月犯下6宗案件，掠走約60萬元財物。今日（14日）疑人再以「開鎖神器」打開葵涌邨1單位木門時，赫見屋主在家，事敗逃離大廈，被埋伏警員拘捕，涉嫌企圖爆竊及爆竊罪。

被捕男子57歲姓余，報稱無業，有爆竊前科，他涉與葵涌區過去2個月6宗公屋爆竊案有關，共掠走約60萬元現金及金器。葵青警區重案組第一隊偵緝高級督察張家穎表示，疑犯將汽水樽瓶身剪開，對摺改裝成開鎖膠片。由於疑人身形瘦削，手臂較幼細，相信他從公屋鐵閘下方伸手打開鐵閘，再以膠片「攝」入門罅，打開木門鎖頭入屋搜掠。

張家穎說，過去兩個月葵涌發生多宗公屋爆竊案，案中住戶鎖好門窗出門，回家卻發現家中有搜掠痕跡及財物損失，但木門及鐵閘並無破壞痕跡。

警方深入調查及分析後，鎖定1名目標男子，今日於葵涌邨進行反爆竊行動，發現疑人進入茵葵樓，待他離開時進行截查盤問，在其身上發現兩張經改裝的膠片及1卷報紙。疑人今日隨機進入茵葵樓1個單位犯案，開門赫見戶主在家遂逃走，隨即於大廈外被捕，他涉嫌企圖爆竊，單位無損失。張家穎指，疑犯事前無踩線，故此今日潛入屋內遇見屋主。