屯門男惡客無戴口罩叫餐遭拒　怒毆麥當勞經理後逃去　警拘1男

本港新型肺炎疫情反彈，政府昨宣布收緊公眾場所防疫措施，屯門卻有人拒戴口罩繼而傷人。7月14日凌晨3時許，屯門山景邨商場麥當勞分店，一對沒有戴上口罩男女，進入購餐。店內經理見狀，疑因勸說無果，拒絕兩人叫餐要求。男惡客隨即發爛，推跌店內屏幕及多次拳打經理臉部。經理無辜受襲，需要留院治理。據了解，有人事後登上一輛客貨車逃去。 香港麥當勞發言人表示，高度重視顧客和僱員的健康和安全，會繼續全力配合政府的防疫措施，暫不接待發燒及沒有戴口罩人士。 警方於15日凌晨表示，已於14日晚上在屯門區內拘捕1名男子，涉嫌與案有關，不排除更多人被捕，案件列作「刑事毀壞」及「普通襲擊」。消息稱，被捕人為輕型貨車車主，疑為「接應」者，並非出手打人的男子。

無戴口罩惡客襲擊麥當勞經理連環圖：

+ 5 + 4 + 3

網上片段所見，一名身穿黑衣的男惡客，向經理怒吼「嗌唔嗌得？你報警呀！」豈料當麥當勞經理舉起電話時，惡客隨即發難，推跌收銀機屏幕，其身旁女友人勸阻不果。惡客更衝入收銀機範圍，多次拳打經理臉部。經理不斷閃避，最後被惡客推倒地上，連同垃圾桶及雜物散滿一地。經理跌坐地上，惡客再用腳踩向男經理頭部。

另一片段則顯示，一名男子試圖勸交，質疑惡客「邊個郁手先呀」，惡客情緒激動稱「你喺度返工呀？」，並上前用手推男子，男經理勸說「唔好打啦」，最後該對男女離開。

香港麥當勞發言人表示，事件已交警方處理，會全力配合調查。對於餐廳員工提醒顧客戴上口罩時被打，不希望類似事件再發生。麥當勞強調，高度重視顧客和僱員的健康和安全，會繼續全力配合政府的防疫措施，包括暫不接待發燒及沒有戴口罩之人士。

警方回覆指，警方於7月14日凌晨3時50分，接獲山景邨商場一食肆29歲姓盧男職員報案，指他在食肆內，被一名男子以手襲擊，上址一台收銀機亦懷疑被人毀壞。該名男子登上一輛輕型貨車逃去。盧男面部受傷，清醒送往屯門醫院治理。

屯門警區刑事調查隊跟進調查後，於7月14日晚上於屯門區拘捕一名27歲姓張輕型貨車車主，懷疑與案件有關，現正被扣留調查。警方續指，相關案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。消息稱，被捕男子疑駕駛貨車「接應」，並非出手打人的男子。