調酒師印洲塘夜潛身亡　電筒未郁動友人察異　曾救上石灘急救

一名男子於印洲塘紅石門夜潛期間意外身亡。昨日（14日）深夜10時許，57歲姓陳男子偕同3名友人，於印洲塘紅石門進行浮潛活動時，意外昏迷，友人見狀急將其救至附近石灘急救，由於未能截獲訊號，友人需返回船上駛至印洲塘報警求助。救援人員接報後到場，飛行服務隊出動直升機將男子急送醫送救治，惟事主最終證實不治。 據悉，57歲死者姓陳，任職調酒師，有逾10年的浮潛經驗。

死者任職調酒師 擁逾10年浮潛經驗​

消息指，陳昨晚偕同3名友人乘船到紅石門進行浮潛，至8時許陳男與曾姓及鄺姓友人分別落水浮潛及捕海產，另一名姓何友人則於船上觀察及協助，約一個半小時後，曾重返船上，何同時發現陳的潛水電筒持續未有移動，懷疑他發生意外，曾隨即跳進海裡與鄺一起救援﹐並將男事主救起至附近石灘，2人曾替其進行心肺復甦急救，惟事主仍然昏迷不醒。由於石灘並無任何訊號，2人隨即游回船上，並前往至印洲塘獲取訊號報警求助。

男子獲救昏迷，救援人員正進行搶救。(陳永武攝)

消防船、水警輪及飛行服務隊直升機，亦奉召先後抵達現場，其中直升機抵達後，救援人員發現男事主人事不省，立即為其進行急救，立即以直升機將他送往港島東區尤德醫院搶救，惟延至晚上約11時證實不治。警方初步調查相信沒有可疑，死因有待驗屍後確定。