11.18．理大｜民主黨副主席羅健熙與4人被控非法集結　已獲准保釋

民主黨副主席﹑南區區議會主席羅健熙今晨(15日)被捕。民主黨今早在社交媒體發文指，羅健熙今早約6時半遭到警方突然上門拘捕，相信與去年11月18日理工大學衝突事件有關，並已安排律師團隊進行協助。據了解，羅健熙興與另外4人被控非法集結，目前已獲准保釋。

去年11月18日理大衝突事件中，警方於理大外以涉嫌非法集結拘捕5名男子，被捕男子拒保候查，獲警方暫時釋放。其後，警方有組織罪案及三合會調查科人員經調查及徵詢律政司意見後，今日(15日)上午進行拘捕行動，於觀塘一個住宅單位內拘捕一名36歲男子，該男子為現任南區區議會主席羅健熙，他涉嫌於2019年11月18日理工大學校園外的暴動現場干犯非法集結罪，與過百名人士在科學館廣場及百週年紀念公園一帶非法集結。

另外，警方亦同時拘捕另外4名年齡介乎21歲至70歲的男子，同樣涉嫌干犯非法集結罪，並將會被落案控告非法集結。所有被捕人士已保釋，將於8月21日到九龍城裁判法院提訊，與較早前拘捕的五名人士一同接受審訊。

去年11月18日理大衝突事件中，羅健熙曾於當日被捕，民主黨當時曾發聲明指，羅當時身處理大超過500米的幸福中心，嘗試執行黨務理解衝突發展，最終與在場十多名市民一同被捕。