新冠肺炎︱口罩令首日實施　東鐵男拒戴口罩　月台上揮棍爆樽被捕

政府今起強制所有公共交通工具乘客佩戴口罩，違者可罰5,000元。今（15日）早上8時許，1名無戴口罩六旬男乘客，被港鐵職員發現在港鐵大圍站開往紅磡的列車上，職員要求對方戴上口罩，男子卻情緒激動，一度在九龍塘站落車在至月台上揮長棍及爆樽，並持玻璃碎片揮舞，港鐵職員阻止無效，惡漢其後再次登上列車，最終在紅磡站被警員拘捕，涉嫌藏有攻擊性武器，同時違反「口罩令」被票控。

被捕人為64歲姓黃男子，他涉嫌藏有攻擊性武器，同時違反《預防及控制疾病條例599I章》被票控。黃男報稱心口不適，由救護員送伊利沙伯醫院治理。

消息稱，港鐵職員在大圍站發現1名滿身酒氣、沒有戴口罩的男子。職員立即上前勤喻該男子戴口罩，但他聽聞後變得情緒繳動，沒有理會，職員唯有跟隨該名男子。其後，男子在九龍塘站落車，走至月台時突然有1瓶酒從他的袋跌出，登時粉碎，他遂取出1條3吋長的木棍欲襲擊職員，再拾起3塊玻璃碎片跑回車廂。該列車抵紅磡後，職員發現該男子打算從紅磡站C出口離去，警員遂上前拘捕他。

公共交通工具強制戴口罩 今日起生效

《預防及控制疾病條例599I章》今日生效，任何人登上公共交通工具，或身處公共交通工具內，包括港鐵已付費區域，都必須戴上口罩。在規例下，有關營運商、司機、警察都可要求其戴上口罩或離開，乘客如不遵從，最高可被罰款5,000元，有關新規例於今日凌晨零時起生效。

據悉，港鐵日前向員工發出內部指引，提到如職員遇到有乘客無戴口罩，應先作出3次警告，對方堅持不戴口罩才報警處理。