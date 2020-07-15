新冠肺炎｜晚市禁堂食　火鍋店靠外賣　推「一蚊雞煲」回饋街坊

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，特首林鄭月娥前日（13日）宣布一系新規例，自今日起，食肆晚上6時至翌日早上5時不准提供堂食。新規定嚴重打擊依賴晚市及宵夜生意的食肆，有為降損失，有火鍋店索性停業7日，但亦有同行推出「一蚊雞煲」回饋街坊，逾百隻雞1小時售罄。

陸陸雞煲自今日起推出「一蚊雞煲」。（余睿菁攝）

位於旺角的陸陸雞煲向來人流暢旺，其營業時間為傍晚6時至凌晨2時，新規定禁堂食時段內，僅能繼續做外賣生意幫補。在逆境之下，負責人乾脆自今日起推出「一蚊雞煲」，每份半隻雞，並且可以單點雞。

陸陸雞煲負責人表示，預備了百多隻雞岀售，反應熱烈，中午於社交媒體發帖一小時後，已全數售岀，甚至要動用明日的食材應付。他稱，「一蚊雞煲」優惠期為7日，即使政府再延長新規定時間，亦未必會延長優惠期。「係咪都蝕㗎啦，蝕一萬又係蝕，之前響應罷工都唔只七日啦！」他指，疫情期間大家都不開心，推出優惠讓大家都開心，又謂「唔通賺錢時果陣唔講，賺咗咪岀一蚊雞回饋港人。」

負責人說，較早前的4人限聚令或只能坐滿一半客，新規定禁堂食影響較大，相信酒吧、甜品店等店舖亦會「生意難做」，唯有自救，推岀特別優惠吸引客人。

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逆市救生，有自助餐餐廳改變生意模式，晚市約800元一位的灣仔知名餐廳「自助山」，推出外賣自助服務，食物售價由75至168元不等。

灣仔東園酒家經理盧先生表示，受疫情影響，酒席大減，酒家每月生意額由約500萬元跌至100多萬元，近日許多客人要求酒席延期，最快延至年底補辦。經理盧先生稱，因推行限聚令，入座率遠底於往年同期。料新規定下，生意額會再損失兩成，因水電媒等成本較高，故不會營業做外賣。