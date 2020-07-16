新冠肺炎│過百名印度抵港者入住荃灣絲麗酒店　進行14天檢疫

過百名由印度抵港者入住荃灣絲麗酒店，進行14日強制隔離。據悉，昨晚有一班航班由吉隆坡飛抵本港，機上有過百名人士來自印度。他們完成入境後前往亞博館做深喉檢測，其後被送往九龍城富豪東方酒店等候檢測結果。消息指，檢測結果呈陰性的人士，會入住由政府安排的酒店。據了解，政府已向荃灣絲麗酒店訂了150間客房，供該批入境者入住。過百印度裔人士於今日下午陸續入住荃灣絲麗酒店。 有傳政府有意徵用荃灣絲麗酒店作檢疫中心，惟今日於衞生防護中心記者會上，食衞局副局長徐德義澄清，政府沒有徵用任何酒店作檢疫中心。他又指，疫情至今，由外地抵港的人士，需於酒店進行14天檢疫。

荃灣絲麗酒店門口位置有衞生署職員，他們身穿全套保護衣物。（林振華攝）

據悉，昨晚有一班航班由吉隆坡飛抵本港，機上有過百名人士來自印度，他們完成入境後前往亞博館做深喉檢測，已被送往九龍城富豪東方酒店等候檢測結果。消息指，檢測結果呈陰性的人士，今日會入住荃灣絲麗酒店。

今午2時許，九龍城富豪東方酒店外有多輛旅遊巴等待，在場警員稱，旅遊巴由衞生署安排，乘客會於下午3時上車。下午3時17分，有一輛50座的旅遊巴接載了20多名乘客抵達荃灣絲麗酒店，酒店門口位置有衞生署職員，他們身穿全套保護衣物。傍晚約6時，陸續有4輛旅遊巴接載合共近百名印度裔人士，由九龍城富豪東方酒店前往荃灣絲麗酒店。

記者於現場觀察，酒店內有其他住客入住，有住客得知酒店有由高風險地區來港的人士入住後，表示擔心立即退租。亦由有外地回港的人士，乘坐的士到酒店，進行為期14天的隔離。

《香港01》正就事件向衞生署查詢。

今午2時許，九龍城富豪東方酒店外有旅遊巴等待。（陳蕾蕾攝）

傍晚約6時，印度裔人士陸續入住荃灣絲麗酒店。（林振華攝）

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葵青區議員林紹輝稱，涉事酒店疫情後有接收外地回港人士，供他們進行隔離，酒店亦很配合，不讓檢疫人士外出。但對於有消息稱政府徵用該酒店作檢疫中心，並接收由高風險回港的人士，林紹輝稱並不知情，是今午接到街坊通知，有大批記者及警員在酒店前，於是前往查看。林紹輝指，酒店附近有不少住宅，現時疫情爆發，有大批由高風險地區人士入住酒店隔離，又沒有事前通知，會增加居民的心理壓力。

林認為政府應提高資訊透明度，讓居民知道檢疫人士來自何方、接收多少人等，「頭先已經不斷有電話打嚟，居民話好擔心，因為直至現在都唔知酒店接收咩人、酒店安排等，完全無做到令到居民安心嘅動作。」林紹輝稱，政府應及早向當區居民交付。

葵青區議員林紹輝稱，事前不知道政府徵用該酒店。（林振華攝）

特首林鄭月娥日前表示，行政會議於周一（13日）通過新規例，引用《預防及控制疾病條例》第599H章，若旅客在過去14天曾逗留或到訪高風險地區人士，航空公司要確保旅客來港登機前，必須出示證明已接受新冠肺炎檢測，且結果為呈陰性，才可登機，否則航空公司會受處罰。而入境者抵港後，亦需要在酒店接受檢疫。

食物及衞生局局長陳肇始表示，暫定高風險地區包括巴基斯坦、印度、孟加拉、尼泊爾、南非、菲律賓及印尼，不排除將來加入更多地區。