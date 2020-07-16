南豐地盤現戰時炸彈　啟德一號住戶疏散　啟德站暫時封閉

啟德地盤驚現戰時炸彈，今（16日）下午2時許，啟德協調道與沐元街交界處一個南豐集團地盤，工人於工地地底約10米位置發現一枚約1米乘20至30厘米的戰時炸彈，爆炸品處理課到場處理。約1,200名地盤工人需要即時疏散。警方將現場一帶封鎖，消防員在場戒備。現場消息指，發現炸彈工地位置為興建一條通往啟朗苑的行人隧道，在場爆炸品處理課人員正準備將炸彈切割及引爆。港鐵啟德站應警方要求需要暫時封閉。 警方晚上於Facebook專頁指，因炸彈處於不穩定狀態，警方現正疏散附近屋苑居民，又勸籲市民為保障自身安全切勿接近現場。消息指，啟德一號一座H及J單位住戶，五座D、E、F及G單位住戶，需要進行疏散，警方安排交通工具接送受影響居民，前往用作臨時庇護中心的啟德社區會堂。

警方指由於炸彈不穩定，晚上疏散啟德一號面向地盤的部分住戶。（陳浩然攝）

一座住戶曾先生一家五口疏散離開到屋苑外，他指於警員上門前，約晚上7時許已有屋苑保安登門拍門通知住戶離開，當時正於家中煮晚飯，暫時仍未知道今晚去向，「落咗嚟先算」，又希望於1至2小時內能處理好炸彈返回單位。

另一名低層居民黃先生則指自己所住單位面對地盤需要疏散，匆忙下未有帶同很多物品離開，「拎少少嘢就落嚟」，他指香港過去亦發生過同類炸彈發現案，所以不太驚慌，但擔心未知何時警方才能處理好炸彈，今晚亦暫未知道去向，已聯絡親戚告知。

警員封鎖現場處理。（陳浩然攝）

該個炸彈長約1米，闊約20至30厘米。（警方Facebook圖片）

港鐵發言人表示，由於啟德站附近發現戰時炸彈，應警方要求，為確保安全，啟德站需要暫時關閉，屯馬綫一期列車不停啟德站。警方表示在下午4時40分開始疏散港鐵啟德站內乘客，列車將不停該站，警方呼籲市民盡量避免前往上址。

上月曾發生奪命工傷

發現炸彈地盤於上月27日曾發生奪命工業意外，一支10噸重、已安裝的工字鐵，突然從地盤17樓墮下，擊毀大廈棚架，一名在棚架上工作的41歲印度籍男工人被扯下，連人帶棚架飛墮2樓，被竹枝及雜物壓住當場死亡。