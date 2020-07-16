新冠肺炎│荃灣絲麗酒店無預先通知原住客　妻懷孕39周夫憂BB中招

過百名印度抵港入士入住荃灣絲麗酒店，進行14日強制隔離，引起酒店原有住客及社區居民恐慌。懷孕逾39周孕婦因等待新居入伙而入住酒店，目前更開始陣痛，其丈夫斥責酒店無預早通知住客作準備，稱萬一兒子出事，會循法律途徑追討責任。有市民聞風趕抵酒店，盼接回兒子返家隔離不果，憂心表示「酒店冷氣係循環系統，睇佢彩數！」

今日有大批印度裔人士入住荃灣絲麗酒店，男住客妻子懷孕逾39周，他不滿職員無預先，令他們無準備。（林振華攝）

一名男住客得悉有大批從高危地區抵港人士入住荃灣絲麗酒店後，情緒激動與職員爭論，不滿職員未有提早通知住客，職員全副保護衣，卻令住客毫無準備，其間指妻子懷孕逾39周，倘兒子出事，會要求酒店負責。

他向記者表示，妻子「39周多幾日，隨時入醫院」，他們因等候新居入伙，而入住該酒店一段時間，原定明天離開，但昨日臨時加住一日，昨日職員稱，酒店或將有其他安排，150個房間預留予一批印度人，但未有交代詳情。詎料，今午突然「好大陣仗」，他憂心忡忡，恐妻兒受到感染，不滿職員不清楚交代事件，罔顧住客感受，其妻子目前已陣痛，難以遷往其他酒店。

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18歲兒子正於荃灣絲麗酒店隔離的袁先生表示，其子從澳洲返港，已在酒店隔離7天，今日得悉有來自高危地區人士入住，擔心兒子被感染，卻不能接他回們，惟有要求他在房間內戴口罩，「窗又冇得開，酒店冷氣係循環系統，睇佢彩數」。

葵青區議員林紹輝表示，獲民政事務專員回覆，指該批印度抵港人士的深喉唾液測試全部呈陰性，但全數需要隔離，當中經濟能力較差者入住檢疫中心，而較高者以自費形式入住荃灣絲麗酒店。

林紹輝指，突有入境者大規模入住區內酒店，引起社區人士不滿，訊息不清令他們憂心，他們要求警方及食衞生署增派人手巡邏，倘有人檢疫期間擅自離開酒店，可即時採取行動；同時要求酒店與食環署增緊清潔。