17歲少女被控沙田站襲警待審　機場離境違保釋條件被捕

網上流傳一名17歲少女昨晚（17日）11時許，欲乘搭飛機前往英國，其後被警方拘捕。據知，她涉嫌於去年9月25日在沙田站襲擊一名警員，其後被落案起訴，年初已進行第一次提堂，案件將會在7月21日沙田裁判法院進行審前覆核，她獲准保釋，惟不准離開香港。惟她於昨晚在機場欲乘航班前往英國，離境時被入境處人員發現違反保釋條件，入境處通報警方跟進。

據了解，該名少女姓孫17歲，她涉嫌於9月25日在沙田站襲擊一名警務人員，涉嫌襲警被捕，其後被落案控告。她在年初已在沙田裁判法院提堂，並獲准保釋，其中一項保釋條件是不准離境。她將於下周二（21日）在沙田裁判法院進行審前覆核。

她在昨晚9時許，於香港國際機場準備乘搭一班前往英國的航班，惟出境時被入境處人員發現她在不准離境名單上，入境處人員將她截停，並通知警方跟進。警方到場將她拘捕，涉嫌違反保釋條件，今日到粉嶺裁判法院應訊。

反修例運動中涉一案件 法庭保釋條件有離境限制

屯門區議員曾錦榮受訪時稱，昨晚收到電話求助指，有少女在機場被捕，遂以區議員及社工身份即時前往機場警署協助。曾透露，機場警署羈留室只見到少女一人，而她精神狀態良好，未有其他投訴或指控受到不合理對待。曾指，少女涉及一宗反修例案件，惟不方便透露案件詳情，僅表示少女的案件已經提堂，進入法律程序，而法庭保釋條件有離境限制。