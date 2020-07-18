【經紀混戰】元朗新盤外經紀爭客打架　持摺凳男不敵遭圍毆倒地

元朗錦田北新盤山水盈外，今日發生地產經紀互毆混戰。據了解，當時有客人駕車駛至，疑見有大批經紀後駛離，兩批屬不同公司的經紀因而起爭執，其中一名疑為香港置業經紀手持摺凳與對方口角，反被3人連環拳毆及扯爛衣服倒地，施襲一方其後登車逃去。警方指事件中最少兩人受傷，被送院治理。據悉，被毆至倒地的經紀事後頭部需縫6針。 香港置業指有前線代理於元朗工作期間疑遭同業毆打，事件已交警方處理。

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事發今日（18日）下午4時許，於元朗錦田北高埔徑3號近山水盈，多名地產經紀發生爭執，網上影片拍得，當時一名男子手持摺凳，與另外數名男子口角，其間雙方推撞，有人大喝「你咪扑落嚟囉！」、「叫你兜住我頭打呀！」、「香港置業吓話」，摺凳男又將另一黑衣男的手機掃跌在地，雙方繼至動武。另一片段拍得摺凳男被3男拳毆後及扯爛衣服，倒地後再被拳打拳踢，其後一名男子持疑為玻璃枱擲向地上喝止。警方指事件中一人腳及頭部受傷，另一人則面部輕傷，兩人清醒送往博愛醫院治理。

現場消息指，摺凳男一方為香港置業地產經紀，另一方為利嘉閣地產經紀，事前有一輛客人車輛駛至上址，疑見到眾多經紀在場後駛離，其後在場經紀發生爭執，當中持摺凳男子被毆倒地後，一名同事持玻璃枱擲向地上喝止，施襲者其後登上車輛離開。現場消息指，施襲者駕車至醫院後被警方截獲及拘捕。受傷摺凳男則頭部需縫針，警方於現場調查，發現染血口罩及被扯斷手鏈等，地上亦散落多張經紀卡片。

香港置業：譴責違法行為

香港置業發言人表示，今日下午有前線代理於元朗工作期間疑遭同業毆打，已送院檢查及醫治，事件已交警方處理，並指強烈譴責違法行為，保留追究權利，並會為受傷同事提供協助。

元朗錦田「山水盈 CRESCENT GREEN」為路勁基建（1098）旗下首個香港住宅項目，共提供331伙，屋苑於上月底批出入伙紙，本月起加推現樓單位。

警員封鎖現場調查。（陳浩然攝）

警員於現場調查。（陳浩然攝）