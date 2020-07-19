元朗遊行｜新防暴裝「蛙服」首現身　高領防割阻燃　香港設計

警隊早前購入一批由香港設計的新款防暴裝「蛙服（Frogskin）」，首批蛙服會先分發予各大總區應變大隊（RRC)第一及第二梯隊人員。今日（19日)下午有網民發起「元朗7.21一周年遊行」，警方嚴陣以待，在場執勤的新界北總區及東九龍總區的防暴大隊，隊員已率先穿上新款蛙服。蛙服採用高領設計，可保護頸部免被割傷，同時具有防割、阻燃、防化學品腐蝕等性能。

防暴警員首次穿上新防暴裝蛙服出動應對元朗7.21一周年遊行，蛙服屬高領防割阻燃設計。（蔡正邦攝）

警隊內部稱新款防暴服裝為蛙服（Frogskin），該服裝分為上下兩截，其中上身為綠色長袖戰鬥服；下身則為綠色長褲。新服裝與舊款「韓國仔」(Internal Security Kit)一樣，具有防割、阻燃、抗水及化學品腐蝕性能，但較舊款的物料輕巧、柔軟及排汗。

其中上身的長袖衫，與美軍三角洲部隊、海豹部隊、以及英國皇家海軍陸戰隊新更換的戰鬥服相當似樣，只是採用的顏色不同：身軀包括胸口、腹部及背部位置，用上彈性排汗物料，以便穿上戰術背心；而長袖衫與褲的物料類似，為防割阻燃厚布料。蛙服特別是高領設計，可保護頸部免被割傷，同時設有拉鍊，可迅速鬆開領位；上衣的臂位設有臂袋及魔術貼，亦可安裝護肘位；而長褲則有多個袋及可加設護膝等，保護性能加強之餘，亦有更多空間放裝備。

據知，警方會先向總區應變大隊第一梯隊及第二梯隊人員，每人派發1套蛙服、再加上原有的2套「韓國仔」，交替使用，但出勤時要確保整隊人員穿上同一款制服。至於其餘裝備如戰術背心等，據悉警方仍在物色當中。

警方回覆《香港01》查詢稱，警隊會不時檢視裝備，以配合實際行動需要，亦會根據行動需要於世界各地研究及測試不同類型的裝備。新個人防護套裝現已分發予部分前線人員試用。警方引入不同保護裝備，是希望提升執法效率，以及增加警務人員執行職務時的個人保護。

新款防暴蛙服，據了解是由本港一間公司供應，根據該公司網頁資料介紹，他們的安保產品不少，除防暴服之外，亦有防激光眼鏡、戰術頭盔、戰術背心等，專供執法人員使用，公司更強調是「100%香港設計」