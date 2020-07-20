入境管制難人肉運毒　犯罪集團用重型機械藏毒　警檢4300萬元冰毒

警方毒品調查科早前根據線報，於上周六（18日）在打鼓嶺坪輋一個貨櫃內檢獲約67.3公斤懷疑冰毒，市值超過4,300萬元，過程中拘捕一男一女。警方稱，毒品以船運方式由墨西哥運至本港，由於是次毒品收藏在重型機械零件內的暗格中，於取出毒品的過程中有一定難度，警方用了近30小時進行搜證。 另外，新冠肺炎病毒疫情於全球肆虐，各國有出入境管制，販毒人士欲將毒品帶入本港有一定困難，警方發現自封關以來，冰毒價格上升了約兩成。

警方將液壓積筒打開後，發現內裡裝有壓縮成圓餅狀的冰毒。（倪禮碧攝）

毒品調查科總督察葉秀蘭指，毒品調查科人員早前根據線報，發現有本地犯罪集團安排將裝有毒品的重型機器零件偷運來香港，經過深入調查，警方鎖定一間位於打鼓嶺坪輋約2,000呎的貨倉，並於上周六（18日）下午展開行動，探員持搜查令進入貨倉，發現倉內有一男一女，正在用工具切割一個大型鋼鐵軸承，相信他們正嘗試取出毒品，警方以涉嫌販毒拘捕該兩名人士，分別為25歲報稱無業的女子、及報稱任職售貨員的41歲男子，其中一人有黑社會背景。兩人將被控販運危險藥物罪，明日於粉嶺裁判法院提堂。

葉秀蘭稱，行動中遇到最大的困難是要於重型機器零件中搜證，因要避免損毀機器內的證物，是次案件中警方用了接近30小時取證，動用了不同方法搜證，包括金屬切割、水壓切割等，由於目前仍未將所有毒品取出，搜證工作仍在進行中。現時警方於兩支液壓積筒及一個齒輪中檢獲約67.3公斤懷疑冰毒，市值超過4,300萬元。

警方將其中一個大型鋼鐵軸承切割。（蔡正邦攝）

警方毒品調查科警司鄒旺忠稱，以往檢獲的冰毒多數為晶狀體，來自東南亞國家為主，惟是次發現的冰毒是壓縮粉狀，經由墨西哥來港。粉狀的方式可以收藏更多、更大量的毒品，相信販毒集團之後會將毒品加工，變成晶狀體再出售，賺取更多利潤。

封關後冰毒價格上升約兩成

警方發現冰毒價格自封關以來，上升了約兩成，相信毒販「無所不用其極」、會利用一切方式將毒品偷運入本港，獲取更大利潤。鄒旺忠解釋，因新冠病毒肺炎疫情，各國對出入境實施管制，導致販毒人士欲將毒品帶入本港有一定困難，「如果要靠啲人去帶啲毒品入嚟，個難度係相當之高。」